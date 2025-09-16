Slušaj vest

Tokom današnjeg programa na Paviljonu Srbije na Svetskoj izložbi EXPO u Japanu održana je promocija bilingvalnog izdanja knjige „Pokondirena tikva“ Jovana Sterije Popovića koju su izdali Udruženje sprsko japanskog prijateljstva Hanami i Fondacija "Za srpski narod i državu". Svečanosti su prisustvovali studenti, profesori sa japanskih univerziteta Osaka gde se Expo održava, Čuo, Nagoja, Vaseda kao i renomirani umetnici i sportisti iz Japana.

Pokondirena tikva napisana je pre blizu dvesta godina - 1838. godine, i predstavlja vredan klasik srpske književnosti čije se poruke i pouke mogu primeniti i na današnje vreme.

Adrijana Barši, predsednica Udruženja Hanami, istakla je da su njihovi projekti uvek usmereni na bilingvalna izdanja. “Prve srpsko-japanske onlajn novine su takođe bilingvalne, kao i ova knjiga koju danas predstavljamo. Sterija je svoj komad napisao u dijalogu, te je on vrlo pogodan za glumu i na srpskom, a od danas i na japanskom. Naš krajnji cilj je da se u japanskim pozorištima i omladinskim trupama igra ovo Sterijino delo, pa da ih ugostimo na EXPO 2027. u Beogradu”, navela je Barši.

Promocija Pokondirene tikve u Japanu Foto: Nikola Rogan

Promocija knjige predstavlja nastavak uspešne saradnje između Srbije i Japana u oblasti kulture i obrazovanja, sa ciljem približavanja srpske književne baštine japanskoj publici.

Natalija Jovanović, direktorka sektora za izdavaštvo Fondacije "Za srpski narod i državu" istakla je važnost što je prvi srpski klasik napisan na dva jezika, na srpskom i japanskom ugledao svetlost dana.

“Naša Fondacija već šest godina kroz različite projekte promoviše vrednosti značajne za našu zemlju, kulturu, i nacionalni identitet – to su srpska tradicija, srpsko pismo ćirilica, i najznačajniji događaji iz naše istorije. Jedan deo naših aktivnosti i projekata usmeren je i ka promociji Srbije van granica naše zemlje. Zato nam je posebno drago što danas imamo priliku da predstavimo ovaj naš projekat japanskoj publici.

1/6 Vidi galeriju Promocija Pokondirene tikve u Japanu Foto: Nikola Rogan

Do sada smo izdali nekoliko knjiga koje su se bavile likovnom umetnošću, a danas govorimo o jednoj značajnoj komediji odnosno delu iz dramske umetnosti. Sam naslov „Pokondirena tikva“ sugeriše o radnji dela – od tikve je još u davnoj prošlosti pravljenja narodska posuda za vodu i u Srbiji i u Japanu. Kondir je reč koja označava bokal koji se koristio samo u plemenitijim kućama, i otuda ovakav naziv dela – govori se o tikvi koja bi da postane kondir iako je to nemoguće”, pojasnila je Jovanović.