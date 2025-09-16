Ljudi idu ulicom, trljaju oči i nos i plaču! Nemila pojava divlja u 6 gradova, i staro i mlado prolazi kroz pakao
Ako je sudeći po monitoringu Agencije za zaštitu životne sredine, šest gradova Srbije na udaru je ambrozije, najjačeg biljnog alergena u našoj zemlji. Veoma jaka alergenost zabeležena je u Beogradu (naročito na Čukarici), zatim u Vranju, Zaječaru, Novom Pazaru, Pančevu i Subotici.
Jedan Beograđanin kaže da ovih dana prolazi kroz pravi pakao zbog simptoma koji su veoma izraženi, svi do jednog.
- Kijam, kašljem, curi nos kao sa česme. Svrbe me oči do ludila, pa čak i uši... Posebno je nezgodno nekada uveče, gde imaš osećaj kao da te nešto iritira konstantno u plućima i grlu, da stalno kašlješ i to je neprekidno. Ukratko, jedan pakao - opisuje nam on.
Zaštita od alergije na ambroziju zahteva kombinaciju preventivnih mera i medicinskog tretmana. S obzirom na to da je polen ambrozije izuzetno jak, ključno je smanjiti izloženost i ublažiti simptome.
Izbegavanje kontakta sa polenom
Ovo je najvažniji korak. Iako je potpuno izbegavanje nemoguće, možete značajno smanjiti izloženost.
- Pratite polensku prognozu: Redovno proveravajte koncentraciju polena ambrozije u vazduhu za vašu oblast. Kada su nivoi visoki, naročito u jutarnjim i prepodnevnim časovima, ostanite u zatvorenom prostoru.
- Zatvorite prozore: Držite prozore na kući i u automobilu zatvorene tokom sezone cvetanja ambrozije. Koristite klima-uređaj s filterom za polen.
- Lična higijena: Nakon boravka napolju, presvucite se, istuširajte se i operite kosu. Polen se lako lepi za odeću i kosu.
- Čišćenje doma: Često usisavajte (poželjno sa usisivačem sa HEPA filterom) i brišite prašinu vlažnom krpom. Nemojte sušiti veš napolju, jer se polen lako zadržava na njemu.
