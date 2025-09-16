Slušaj vest

Ako je sudeći po monitoringu Agencije za zaštitu životne sredine, šest gradova Srbije na udaru je ambrozije, najjačeg biljnog alergena u našoj zemlji. Veoma jaka alergenost zabeležena je u Beogradu (naročito na Čukarici), zatim u Vranju, Zaječaru, Novom Pazaru, Pančevu i Subotici.

Jedan Beograđanin kaže da ovih dana prolazi kroz pravi pakao zbog simptoma koji su veoma izraženi, svi do jednog.

- Kijam, kašljem, curi nos kao sa česme. Svrbe me oči do ludila, pa čak i uši... Posebno je nezgodno nekada uveče, gde imaš osećaj kao da te nešto iritira konstantno u plućima i grlu, da stalno kašlješ i to je neprekidno. Ukratko, jedan pakao - opisuje nam on.

Zaštita od alergije na ambroziju zahteva kombinaciju preventivnih mera i medicinskog tretmana. S obzirom na to da je polen ambrozije izuzetno jak, ključno je smanjiti izloženost i ublažiti simptome.

Visoke koncentracije ambrozije u vazduhu Foto: Shutterstock

Izbegavanje kontakta sa polenom

Ovo je najvažniji korak. Iako je potpuno izbegavanje nemoguće, možete značajno smanjiti izloženost.