Jedan od detalja koji na vojnoj paradi uvek ostavlja bez daha jeste i egzercir Garde Vojske Srbije. Najsnažniji utisak ostavlja uvek neverovatna i izuzetna preciznost, te usklađenost gardista.

Egzercir Garde Vojske Srbije na probi vojne parade Snaga jedinstva 2025 Foto: Boba Nikolić

Egzercir Garde Vojske Srbije na vojnoj paradi Izvor: Kurir

