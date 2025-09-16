Ekipa Kurira danas prisustvuje jednoj od finalnih proba Vojske Srbije uoči subotnje vojne parade "Snaga jedinstva 2025" koja ispred Palate Srbije počinje u 11 časova.
snaga jedinstva 2025
DETALJ SA PROBE VOJNE PARADE KOJI UVEK OSTAVLJA BEZ DAHA! Pogledajte egzercir Garde Vojske Srbije, sve mora biti tačno u sekund! (FOTO/VIDEO)
Jedan od detalja koji na vojnoj paradi uvek ostavlja bez daha jeste i egzercir Garde Vojske Srbije. Najsnažniji utisak ostavlja uvek neverovatna i izuzetna preciznost, te usklađenost gardista.
Egzercir Garde Vojske Srbije na probi vojne parade Snaga jedinstva 2025 Foto: Boba Nikolić
Kurir.rs
