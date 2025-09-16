Slušaj vest

U subotu će u Beogradu biti održana velika vojna parada pod nazivom "Snaga jedinstva". Najavljeno je da ćemo videti transformisanu Vojsku, kao i rezultate naše odbrambene industrije. Neka oružja će biti prvi put prikazana.

Tim povodom gosti emisije "Puls Srbije" su: Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, Mića Živojinović, pukovnik u penziji i Luka Kastratović general u penziji.

Foto: Kurir Televizija

Namenska industrija nije oslabila

Planiran je defile ešelona pripadnika jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile kao i nalet vazduhoplova:

- Vojnom paradom se prikazu jedinstvo i spremnost vojske. S obzirom da se političke tenzije komplikujemo, mi želimo da pokažemo snagu naše armije. Ako imamo odbramebenu snagu, onda će svako razmisliti da li će nas napasti. Narod koji se bori za slobodu ne može biti uništen i to se pokazalo bombardovanjem naše zemlje. Centri sa zapada ulažu velika sredstva u rušenje naše države, međutim, to im ne uspeva - kaže Kastratović i dodaje:

- Posebno je interesantno što imamo razvijenu namensku industriju, bez obzira što je razarana naša sposobnost, namenska industrija nije oslabila to je jedan bitan faktor razvoja odbrambenog sistema. Ako sami proizvodimo, ne zavisimo od uvoza. Ova parada će pokazati uvežbanost, snagu jedinstvena. Pokazuje se opredeljenost. Bio sam prisutan u nekim jedinicima i čovek kad vidi kako ti ljudi rade sa entuzijazmom, drugačije se oseća i vojska uliva poverenje. Na paradi ćemo pokazati koliko imamo tehnike i koliko je vojska obučena.

Mića Živojinović Foto: Kurir Televizija

Srbija ima respektabilnu živu silu

Živojinović naglašava da je veoma bitan aspekt vojne parade pokazivanje odbrambene moći, zbog pretnji od strane Albanije, Hrvatske i Slovenije, te sklapanja njihovih podsaveza:

- Parade se organizuju obeležavajući određene pobede. Mi imamo razloga da organizujemo paradu, jer je 15. septembra probijen Solunski front koji je obeležio seriju veličanstvenih pobeda srpske vojske u Prvom svetskom raatu. Praznik jedinstva, slobode i nacionalne zastave je juče obeležen takođe. Ovo će biti prilika da svi koji prave određene podsaveze u okviru NATO saveza kao što je Slovenija - Hrvatska i Hrvatska - Kosovo - Albanija da vide da Srbija ima respektabilnu živu silu ojačanu tehnikom i savremenim oruđima, sredstvima i da na taj način je parada činilac odvraćanja neprijatelja, odnosno budućeg agresora - kaže Živojinović i dodaje:

- Upravo dolazi do previranja, kako na planetarnom, tako i na regionalnom polju. Ispod radara prošle su dve vesti. Prva vest je da je američka ambasada u Prištini raskinula sporazum sa Prištinom. Odmah posle toga se potpisuje sporazum između KFOR-a i Euleksa, gde se KFOR obavezuje da u svakom trenutku zaštiti odlazak Euleksa sa Kosova. Sve borbe koje se vode za oslobođenje, dobre su. Radomir Putnik je rekao "Izgubljena je samo ona bitka od koje smo odustali!" Prema tome, vojska ne zavisi toliko od savremenog oružja, koliko od ljudi i vojnika.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

Od 2014. godine, u vojsku uložen ogroman novac

- Nervirao sam se 2014. godine na našoj paradi, kada je bio čak i predsednik Putin jer smo koristili oružja iz 70ih godina. Ne sećam se da smo mogli sa nečim da se pohvalimo pa smo saginjali glave. Ali, sada možemo da uporedimo koliko je uloženo u vojsku. Ne samo na nabaci oruđja, već i u razvuju naših u simbiozama sa drugim vojnim industrijama - kaže Miletić i dodaje:

- Pokazali smo ozbiljnu vitalnost, gledamo i da budemo nezavisni u proizvodnji oruđa, gde možemo. Ovo će biti jedna dobra prilika da se pokaže da Srbija ima rezultate. Mislim da smo pored Rumunije, Grčke i Mađarske u ovom delu svetu jedna od najrespektabilnijih sila. Stvari zavise i od tehnike, ali čovek je idalje ključan faktor i sve su to elementi jačanja sposobnosti jedne države. Najznačajniji aspekt ove vlasti je ulaganje u vojnu industriju. Trebala je u septembru da počne priča o služenju vojnog roka, ali se zakasnelo zbog nestabilnosti unutrašnje, ali nema dileme da ćemo ući u taj proces. Odluke su donesene a sve pripreme urađene.

"Pripreme za proces vraćanja vojnog roka su završene!" Stručnjaci o važnosti odbrambene moći: Vojska zavisi od ljudi, parada je ključna po stabilnost! Izvor: Kurir televizija

