Tegla ajvara 1.700 dinara, Srbi zaratili oko cene: Jednima malo, a drugi traže da bude još skuplje: Kilo paprike i do 250 dinara
Dok vredne ruke domaćih proizvođača ovih dana rade punom parom i pune tegle zimnicom, potrošači širom Srbije ne kriju nezadovoljstvo zbog cena omiljenog ajvara koji u pojedinim slučajevima dostiže čak 1.700 dinara po tegli od 700 mililitara!
Kako navode proizvođači, ovogodišnja proizvodnja zimnice skuplja je nego prošle godine za 50 dinara po tegli, a glavni krivci su poskupljenje goriva i ulja.
Kilogram paprike do 250 dinara
- Ne možemo drugačije. Samo paprika je 200 do 250 dinara po kilogramu, a treba je ispeći, oljuštiti, samleti, kuvati satima... Na pripremu se gubi ceo dan, na kuvanje, treba platiti i ruke, plus ulje, struja, pakovanje, ambalaža. Sve to ulazi u cenu - kaže za Kurir jedna domaćica iz okoline Leskovca koja se inače bavi i proizvodnjom i prodajom u većim gradovima.
Ipak, mnogi kupci nisu zadovoljni iznosom te uveliko vagaju da li je isplativije kupiti ili praviti s obzirom na to i da je kvalitetna paprika skupa.
- Ajvar od 1.100, pa i 1.700 dinara? Neka ga jedu oni što ga prodaju! Pa nije to kavijar! - žali se jedna Beograđanka na društvenim mrežama.
Drugi, pak, staju u odbranu domaće zimnice i tvrde da je cena opravdana.
- Ako hoćete da jedete pravi ajvar od domaće pečene paprike, onda morate da platite. U marketima imate za 400-500 dinara, pa vidite šta je razlika - kaže jedan komentator na Fejsbuku.
Cene domaće zimnice kod proizvođača
- Ajvar od pečenih paprika (700 ml) - 1.100 dinara
- Kuvani paradajz (1 litar) - 450 dinara
- Pečena paprika sa belim lukom (500 gr) - 470 dinara
- Pečene ljute papričice sa belim lukom - 380 dinara
- Domaći ren (250 gr) - 300 dinara
- Feferoni (720 ml) - 550 dinara
- Kiseli karfiol (5 kg) - 1.800 dinara
- Ljutenica (720 ml) - 600 dinara
- Šarena salata (720 ml) - 250 dinara
- Cvekla - 400 dinara po tegli
Ajvar u marketima daleko jeftiniji
Za razliku od domaće proizvodnje, cene ajvara u marketima variraju od 380 do 1.000 dinara, ali kupci često tvrde da "nije ni za mačku".
U danima kada se zimnica sprema u velikom stilu, čini se da je ajvar, nekada nezaobilazni deo trpeze, postao luksuzna stavka u kućnom budžetu.