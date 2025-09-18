Slušaj vest

Dok vredne ruke domaćih proizvođača ovih dana rade punom parom i pune tegle zimnicom, potrošači širom Srbije ne kriju nezadovoljstvo zbog cena omiljenog ajvara koji u pojedinim slučajevima dostiže čak 1.700 dinara po tegli od 700 mililitara!

Kako navode proizvođači, ovogodišnja proizvodnja zimnice skuplja je nego prošle godine za 50 dinara po tegli, a glavni krivci su poskupljenje goriva i ulja.

Kilogram paprike do 250 dinara

- Ne možemo drugačije. Samo paprika je 200 do 250 dinara po kilogramu, a treba je ispeći, oljuštiti, samleti, kuvati satima... Na pripremu se gubi ceo dan, na kuvanje, treba platiti i ruke, plus ulje, struja, pakovanje, ambalaža. Sve to ulazi u cenu - kaže za Kurir jedna domaćica iz okoline Leskovca koja se inače bavi i proizvodnjom i prodajom u većim gradovima.

Ipak, mnogi kupci nisu zadovoljni iznosom te uveliko vagaju da li je isplativije kupiti ili praviti s obzirom na to i da je kvalitetna paprika skupa. 

- Ajvar od 1.100, pa i 1.700 dinara? Neka ga jedu oni što ga prodaju! Pa nije to kavijar! - žali se jedna Beograđanka na društvenim mrežama.

Drugi, pak, staju u odbranu domaće zimnice i tvrde da je cena opravdana.

- Ako hoćete da jedete pravi ajvar od domaće pečene paprike, onda morate da platite. U marketima imate za 400-500 dinara, pa vidite šta je razlika - kaže jedan komentator na Fejsbuku.

Cene domaće zimnice kod proizvođača

  • Ajvar od pečenih paprika (700 ml) - 1.100 dinara
  • Kuvani paradajz (1 litar) - 450 dinara
  • Pečena paprika sa belim lukom (500 gr) - 470 dinara
  • Pečene ljute papričice sa belim lukom - 380 dinara
  • Domaći ren (250 gr) - 300 dinara
  • Feferoni (720 ml) - 550 dinara
  • Kiseli karfiol (5 kg) - 1.800 dinara
  • Ljutenica (720 ml) - 600 dinara
  • Šarena salata (720 ml) - 250 dinara
  • Cvekla - 400 dinara po tegli
Ajvar u marketima daleko jeftiniji

Za razliku od domaće proizvodnje, cene ajvara u marketima variraju od 380 do 1.000 dinara, ali kupci često tvrde da "nije ni za mačku".

U danima kada se zimnica sprema u velikom stilu, čini se da je ajvar, nekada nezaobilazni deo trpeze, postao luksuzna stavka u kućnom budžetu.

