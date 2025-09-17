Slušaj vest

U Beogradu je od 1. januara ove godine besplatan javni prevoz za sve građane. Međutim, pojedini Beograđani tvrde da još uvek na na okretnicama autobusa, tramvaja i trolejbusa gotovo svakodnevno viđaju ljude koji nose svetlo plave uniforme sa natpisom "kontrolor javnog prevoza".

Dešava se i da neki od njih ulaze u vozila što na tren presekne neke putnike, naročito one koji nisu iz Beograda. Iako je već poznato koja je njihova uloga mnogi su zbunjeni pa neretko im i prilaze da pitaju da li je prevoz zaista besplatan.

- Celog leta je kontrola ulazila u vozila, vozila se stanicu ili dve i izlazila. Viđala sam ih i na okretnicama sa nekim spiskovima. Beležili su dolazak i polazak vozila, a čula sam i da se kod vozača raspituju da li klima radi - kaže nam Beograđanka i dodaje da su u prevozu primetni čudni pogledi među putnicima kada naiđe kontrola.

Beograđani zbunjeni zbog kontrolora u vozilima, a prevoz je besplatan Foto: Jakov Milošević

Podsetimo, iz Sekretarijata za javni prevoz su ranije objasnili da je sada uloga kontrolora usmerena na unapređenju kvaliteta usluge prevoza. Iako više ne proveravaju karte, njihova dužnost je da vode detaljnu evidenciju stanju vozila koja prevoze putnike.

Uloga kontrolora kontrola tačnosti realizacije polazaka vozila sa početnih terminusa

provera ispravnosti rada klima-uređaja u vozilima

kontrola higijene vozila

rad voznog osoblja

