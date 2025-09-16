Slušaj vest

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski razgovarala je sa šefom misije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji (IOM) Zejnalom Hadžijevim o dosadašnjim i budućim projektima, kao i o situaciji u kojoj se nalaze Srbi na KiM.

Stamenkovski je zahvalila IOM-u na doprinosu u raznim projektima, posebno na logističkoj i finansijskoj podršci u organizaciji Međunarodne ministarske konferencije, koja će početkom novembra biti održana u Beogradu i koja će okupiti predstavnike evropskih zemalja članice Centrale evropske inicijative.

Foto: ministarstvo za rad

Kako je navela, konferencija će biti idealna prilika za našu zemlju da pokaže svoja dostignuća i rezultate na polju upravljanja radnim migracijama.

„Srbija će u razgovoru sa predstavnicima drugih zemalja na najbolji način pronaći rešenja za upravljanje radnim migracijama u budućnosti, koje postaju sve važnije pitanje u Evropi, kao i u svetu“, navela je ministarka.

Imajući u vidu angažovanje gospodina Hadžijeva na Kosovu i Metohiji, ministarka je upoznala šefa misije o trenutnoj alarmantnoj situaciji u kojoj se nalazi srpski narod, kojem se uskraćuju najosnovnija ljudska prava, usled terora i represije koju sprovode samoproglašene institucije u Prištini i Aljbin Kurti.

Foto: ministarstvo za rad