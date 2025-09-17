Slušaj vest

Ljubiša Stojiljković ima 64 godine i živi sam u staroj trošnoj kući bez krova, struje, vode i šporeta u selu Mala Kopašnica kraj Leskovca.

Iako ga život nije milovao ovaj čovek se trudi da opstane i živi kako mora provodeći dane u nadnici kako bi zaradio koji dinar za život.

Dalibor Cvetković veroučitelj iz Leskovca kaže za Kurir da Ljubiša nema ženu, da su deca otišla "za bolje sutra" i nikada se nisu vratila, a da je njemu preko potrebna pomoć i krov nad glavom.

Kuća u kojoj živi deka Ljubiša Foto: Privatna arhiva

- Ljubiša s verom u Boga provodi dane u nadnici ili čekajući socijalnu pomoć od svega 10.124 dinara koju trenutno ne prima. Bez struje je, bez vode, bez šporeta u kući bez krova. Čeka neko lepše sutra i humanije uslove jer se uzda u dobre ljude i Boga - kaže Cvetković, dok deka dodaje:

1/4 Vidi galeriju Kuća bez krova u kojoj živi deka Ljubiša Foto: Privatna arhiva

- Molio bih sve ljude dobre volje da ko koliko može pomogne da dobijem jedan kontejner. Postavio bih ovde pored kuće odmah. Samo da imam sigurno mesto za spavanje". Bez vode sam navikao. Uzmem od komšija ili iz bunara i imam za piće. Ugrejem se na benzinskoj stanici ili u prodavnici. Samo da imam gde da spavam u suvom.

Veroučitelj apeluje i na ljude dobre volje da pomognu i doniraju mu osnovne životne namirnice.