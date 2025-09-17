Slušaj vest

Prestanak padavina očekuje se tokom prepodneva. Duvaće umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, na istoku Srbije kratkotrajno i sa olujnim udarima.

Vetar će kasnije posle podne biti u slabljenju. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 20 do 24.

Vreme narednih dana

Od četvrtka (18. septembra) pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu.

Za vikend i početkom naredne sedmice ponovo se očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni..

Foto: RHMZ Printscreen

Biometeorološka prognoza

Očekivane biometeorološke prilike izazvaće danas uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Astmatičarima, nervno labilnim i srčanim bolesnicima se savetuje poseban oprez. Kod meteoropata će biti najizraženiji glavobolja i poremećaj sna. Preporučuje se povećana pažnja u saobraćaju.

Ovog datuma stiže drastično zahlađenje, temperatura pada za 20 stepeni, a moguć i prvi sneg

Letnje vreme u septembru bi, prema najava meteorologa, trebalo da traje do početka treće dekade meseca, a zatim će u skladu sa kalendarskim dolaskom jeseni doći do drastične promene vremena.

Ivan Ristić kaže da će u poslednjoj dekadi septembra doći do potpunog preokreta uz pad temperature za oko 20 stepeni.

- Jesenje zahlađenje stiže u Srbiju oko 25. septembra. Kraj septembra i početak oktobra biće pravi jesenji, očekujem da bude sve hladnije sa maksimalnom temperaturom od 14 do 18 stepeni. Jutra će biti sveža sa minimalnom temperaturom od 8 do 12 stepeni. Povremeno će padati i kiša – kaže Ristić.

Marko Čubrilo prognozira da bi se toplo i stabilno vreme zadržalo barem do 25. septembra, dok dugoročni proračuni modela oko 26. septembra simuliraju jaču promenu vremena uz kišu i osetno zahlađenje koje bi bilo dovoljno jako da najvišim planinama donese prve snežne padavine.