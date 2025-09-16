Slušaj vest

Kuriru je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju potvrđeno da je nestanak četvorogodišnjeg deteta prijavio slučajni prolaznik u blizini benzinske pumpe, a pretpostavlja se da se dete kretalo u pravcu svoje kuće.

Prema prikupljenim inforamcijama vaspitači su pripremali decu za aktivnosti napolju kada je neopaženo dečak izašao iz vrtića. Ovo

tužilaštvo je obavešteno o događaju, naloženo je da se prikupe obaveštenja i dostavi izveštaj, saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo , a

na osnovu upućenog zahteva novinara Kurira o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Slučaj je PU Vranje prijavljen jutros u u 9 sati i 50 minuta. Policija je obavestila Osnovno javno tužilaštvo u Vranju.

Oglasilo se tužilaštvo u Vranju

