OGLASILO SE TUŽILAŠTVO U VRANJU: Poznato kako se dete (4) iz vrtića u Vranju potpuno samo i neopaženo obrelo na ulici?! Mališan krenuo ka kući?
Kuriru je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju potvrđeno da je nestanak četvorogodišnjeg deteta prijavio slučajni prolaznik u blizini benzinske pumpe, a pretpostavlja se da se dete kretalo u pravcu svoje kuće.
Prema prikupljenim inforamcijama vaspitači su pripremali decu za aktivnosti napolju kada je neopaženo dečak izašao iz vrtića. Ovo
tužilaštvo je obavešteno o događaju, naloženo je da se prikupe obaveštenja i dostavi izveštaj, saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo , a
na osnovu upućenog zahteva novinara Kurira o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
Slučaj je PU Vranje prijavljen jutros u u 9 sati i 50 minuta. Policija je obavestila Osnovno javno tužilaštvo u Vranju.
- Nestanak D.S. starosti 4 godine prijavio je slučajni prolaznik u blizini benzinske pumpe „Lukoil“ a pretpostavlja se da se kretalo u pravcu svoje kuće.
Prema prikupljenim inforamcijama vaspitači su pripremali decu za aktivnosti napolju kada je neopaženo dečak izašao iz vrtića. Ovo tužilaštvo je obavešteno o događaju, naloženo je da se prikupe obaveštenja i dostavi izveštaj, stoji u saopštenju OJT u Vranju. Vrtić se nalazi u vranjskom naselju Ledene stene.
