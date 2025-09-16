Slušaj vest

Kuriru je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju potvrđeno da je nestanak četvorogodišnjeg deteta prijavio slučajni prolaznik u blizini benzinske pumpe, a pretpostavlja se da se dete kretalo u pravcu svoje kuće. 

Prema prikupljenim inforamcijama vaspitači su pripremali decu za aktivnosti napolju kada je neopaženo dečak izašao iz vrtića. Ovo
tužilaštvo je obavešteno o događaju, naloženo je da se prikupe obaveštenja i dostavi izveštaj, saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo , a
na osnovu upućenog zahteva novinara Kurira o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Slučaj je PU Vranje prijavljen jutros u u 9 sati i 50 minuta. Policija je obavestila Osnovno javno tužilaštvo u Vranju.
Oglasilo se tužilaštvo u Vranju 

- Nestanak D.S. starosti 4 godine prijavio je slučajni prolaznik u blizini benzinske pumpe „Lukoil“ a pretpostavlja se da se kretalo u pravcu svoje kuće.

- Prema prikupljenim inforamcijama vaspitači su pripremali decu za aktivnosti napolju kada je neopaženo dečak izašao iz vrtića. Ovo tužilaštvo je obavešteno o događaju, naloženo je da se prikupe obaveštenja i dostavi izveštaj, stoji u saopštenju OJT u Vranju. Vrtić se nalazi u vranjskom naselju Ledene stene.

