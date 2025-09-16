Kapija u OŠ "Ujedinjene nacije" u naselju Cerak u Beogradu pala je na đaka prvog razreda, nezvanično saznaje Kurir.
društvo
Kapija pala na dete u osnovnoj školi u Beogradu: Devojčicu majka prevezla u Tiršovu!
Prema prvim i nezvaničnim informacijama reč je o devojčici koju je majka prevezla u UDK "Tiršova".
Dete je, prema nezvaničnim informacijama, svesno, stepen povreda nije poznat.
Pojavila se informacija i da je kapija pala na dvoje dece.
Međutim, zvanične potvrde nijedan od pomenutih informacija još nema, škola se još nije oglasila.
Kapija koja je pala na učenicu u OŠ 2Ujedinjenen nacije Foto: Privatna arhiva
Policija je na licu mesta, kao što se vidi i sa fotografije, i obavlja uviđaj.
Uskoro opširnije...
