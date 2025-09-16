Slušaj vest

Prema prvim i nezvaničnim informacijama reč je o devojčici koju je majka prevezla u UDK "Tiršova".

Dete je, prema nezvaničnim informacijama, svesno, stepen povreda nije poznat.

Pojavila se informacija i da je kapija pala na dvoje dece.

Međutim, zvanične potvrde nijedan od pomenutih informacija još nema, škola se još nije oglasila.

IMG-4b8c240ad240f6a6e6749d9f5b30f54f-V (1).jpg
Kapija koja je pala na učenicu u OŠ 2Ujedinjenen nacije Foto: Privatna arhiva

Policija je na licu mesta, kao što se vidi i sa fotografije, i obavlja uviđaj.

Uskoro opširnije...

Ne propustiteDruštvoPao plafon u školi u Beogradu! Oglasili se direktorka i ministarstvo: Da li su deca ugrožena?
os-drgaan-lukic.jpg
DruštvoNovi trend u srpskim srednjim školama: Roditelji sve više izbegavaju roditeljske sastanke, a evo i zašto
Roditeljski sastanak
DruštvoŠkola u samom centru grada, a sve praznija: Roditelji imaju samo jedan zahtev: Ovde su se školovala velika imena!
Prazna učionica
Srbija55 GODINA OD POLASKA U PRVI RAZRED! Nesvakidašnja proslava u Užicu! Gaze sedmu deceniju, a uredno dva po dva ušli u školu, dočekale ih njihove učiteljice (FOTO)
Đaci 2.jpg