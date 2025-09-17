Danijela 30 godina tražila očuha, a onda ga videla ispred kuće: Imala je brojne uspomene i jednu sliku, a onda se desilo čudo!
Da roditelji nisu samo oni koji ti daju život već oni koji brinu, vole te i čuvaju dokaz je i Danijela Đaljinski iz Novog Kneževca koja je svog očuha zavolela kao da joj je rođeni otac!
Nakon što su se očuh i majka razišli nije ga videla tri decenije, ali joj je uvek falio. Njegova ljubav, požrtvovanost, briga, osećaj sigurnosti koji je imala pored njega... Rešila je da ga nađe.
Priča o Danijeli i njenom ocu objavljena je na Tiktok profilu "novizuvotnet".
- Danijela Đaljinski iz Novog Kneževca u Srbiji nikada nije zaboravila svog očuha Stevana. On ju je učio voziti bicikl, grlio kad bi pala i plakao s njom - bio je njen "anđeo čuvar". Kada su se njena majka i Stevan rastali, Danijela je izgubila i njega, uverena da ga više nikada neće videti - navodi se na ovoj stranici:
"Ali srce nije prestalo tražiti. Tri decenije kasnije, nakon brojnih pokušaja, potraga se isplatila. Na društvenim mrežama pojavio se njegov profil i odmah je znala - to je on. Usledio je poziv, a zatim i susret nakon 30 godina.
- Čekao me ispred kuće. Zagrlili smo se i nisam mogla verovati da je to stvarno on. Rekao mi je da ima petoro dece - četvoro u Francuskoj i jedno u Srbiji, jer me uvek smatrao svojim detetom".
Suze, zagrljaji, dugi razgovori i izgubljeno vrijeme pretvorili su se u novu priliku. Danijela je konačno pronašla očuha koji joj je uvek bio više od oca.
Njihova priča podseća da ljubav nikad ne nestaje i da su čuda moguća onima koji veruju".