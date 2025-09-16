Slušaj vest

Bez obzira što zakon priznaje svega nekoliko dana u godini kao neradne, postoje preduzetnici koji zajedno sa zaposlenima odmaraju na svaki praznik koji je u crkvenom kalendaru označen crvenom bojom.

Koja su prava radnika između zahteva poslodavaca i poštovanja crvenog slova, tema je o kojoj su govorili gosti emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji, Saša Srećković iz Etnografskog muzeja i Nenad Milješić, Udruženje vojvođanskih preduzetnika.

Milješić kaže da postoje određene branše koje ne mogu sebi dozvoliti oduška ni na crveni slovo.

- Jedan veliki broj firmi praktikuje da na taj dan ne radi, zato što je to neki način da se poštuje vera, tradicija i porodica. Postoje i neki poslovi koji su neophodni da bi se održala proizvodnja, to su poljoprivredne delatnosti i velika gazdinstva. Svaki preduzetnik i svaki čovek koji radi, a poštuje crveno slovo, on će odrediti da li mu je to bitno ili nije. U većini slučajeva u Vojvodini ljudi ne rade na te velike praznike i odmaraju.

Govorio je i u praksi u družavnim firmamam po pitanju korišćenja slobodnog dana na ovakav datum.

- Drugi je primer u državnim firmama, gde je stvar određena zakonskom regulativom. Ja sam pristalica da se određene firme moraju staviti u funkciju, kao i u hitnim slučajevima gde nešto morada se odradi.

Napomenuo je da zakon ne priznaje crveno slovo.

- Sami građani koji drže do njega moraju da se izbore da taj dan ne rade - zaključio je Milješić.

Srećković je govorio o značenju crvenog slova.

- To je tradicija koja pre svega potiče iz našeg crkvenog kalendara Srpske pravoslavne crkve i jedno od veoma važnih identitetskih obeležja našeg naroda, poštovati crveno slovo. Nedelja svakako po četvrtoj Božijoj zapovesti je neradni dan. Jedna od osnovnih stvari koja se podrazumeva kada je crveno slovo da ne treba obavljati nikakve aktivnosti.

Crveno slovo šalje pozitivnu poruku, objašnjava Srećković.

- Povratak tradiciji, on nije uvek nužno i pozitivan, ali povezan je sa vrednostima koje su porodične vrednosti, one koje su veoma važne za zajednicu.

