Slušaj vest

Beogradski kolektiv objavio je novi muzički spot pod nazivom "Bolje biti Ćaci, Ajd, pomozi Bože, i Srbe nam spoji", koji je za kratko vreme privukao veliku pažnju javnosti. Pesma i spot nose snažnu poruku zajedništva, inspirišu i podsećaju na vrednosti koje su kroz istoriju bile temelj srpskog naroda.

Kako saznajemo za nju je čuo i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je trenutno u poseti Japanu, odakle se čuo sa autorima i čestitao im. Oni ističu da spot nema političku konotaciju, već predstavlja glas otvorenih i neutralnih misli, sa ciljem da prenese emociju trenutka i podseti na važnost sloge.

- Muzika je stvorena da inspiriše i spaja ljude! - poručuju iz Beogradskog kolektiva, naglašavajući da su svi prikazani likovi i mesta u spotu korišćeni isključivo kao ilustracija, bez namere da uvrede ili šire govor mržnje.

Spot je naišao na izuzetno pozitivne reakcije publike. Gledaoci u komentarima ističu da pesma budi patriotizam i podseća da je jedinstvo uvek bilo presudno u ključnim trenucima za srpski narod.

- Zajedništvo i jedinstvo su kroz istoriju uvek spasavali Srbe. Tako je i danas - zajedno možemo pobediti sve izazove - napisao je jedan od komentatora.

Ne propustitePolitikaMINISTRI I FUNKCIONERI S NARODOM ISPRED SKUPŠTINE SRBIJE: Došli smo ovde da damo podršku ljudima koji žele da uče i koji žele normalnu i pristojnu zemlju (FOTO)
1321.jpg
PolitikaDOK BLOKADERI KRADU I RUŠE, BALAĆ DOBIO 10! Studenti iz Pionirskog parka ređaju uspehe i pokazuju KAKO SE RAZLIKUJU: "Svi žele da polažu svoje ispite!" (VIDEO)
vb.jpg
PolitikaVLADIMIR BALAĆ PODELIO DEO ATMOSFERE SA JUČERAŠNJEG SKUPA U NOVOM SADU: Iza se vijore srpske trobojke, a evo zašto je stavio ruku na srce (VIDEO)
IMG-20250418-WA0096.jpg
PolitikaSTUDENTI KOJI HOĆE DA UČE GLAVNA META BLOKADERA Vređaju ih, psuju, biju, gađaju čime stignu! Svakodnevno prolaze kroz torturu - NE ZABORAVITE OVE SCENE NASILJA
2242142 copy.jpg