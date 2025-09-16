Beogradski kolektiv je objavio pesmu i spot Bolje biti Ćaci

Beogradski kolektiv objavio je novi muzički spot pod nazivom "Bolje biti Ćaci, Ajd, pomozi Bože, i Srbe nam spoji", koji je za kratko vreme privukao veliku pažnju javnosti. Pesma i spot nose snažnu poruku zajedništva, inspirišu i podsećaju na vrednosti koje su kroz istoriju bile temelj srpskog naroda.

Kako saznajemo za nju je čuo i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je trenutno u poseti Japanu, odakle se čuo sa autorima i čestitao im. Oni ističu da spot nema političku konotaciju, već predstavlja glas otvorenih i neutralnih misli, sa ciljem da prenese emociju trenutka i podseti na važnost sloge.

- Muzika je stvorena da inspiriše i spaja ljude! - poručuju iz Beogradskog kolektiva, naglašavajući da su svi prikazani likovi i mesta u spotu korišćeni isključivo kao ilustracija, bez namere da uvrede ili šire govor mržnje.

Spot je naišao na izuzetno pozitivne reakcije publike. Gledaoci u komentarima ističu da pesma budi patriotizam i podseća da je jedinstvo uvek bilo presudno u ključnim trenucima za srpski narod.