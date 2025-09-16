- 44,1 odsto mama je povremeno imalo promene raspoloženja i osećaje tuge, a 33,4 njih svakodnevno

- kod 44,8 odsto žena simptomi su trajali duže od dve nedelje, dok je 14,9 odsto navela da su tegobe trajale i u trenutku anketiranja

- kod 67,3 žena bebi bluz je trajao duže od mesec dana

- 27,8 odsto mama smatra da je imalo postporođajnu depresiju, ali 79,9 odsto učesnica nije tražilo pomoć

- emocionalne oscilacije navelo je 37,7 odsto učesnica, učestalu uznemirenost ili tugu 24 odsto, dok tek 23,5 odsto taj period vidi kao uglavnom stabilan

- povremenu iscrpljenost i bezvoljnost osetilo je 46,6 odsto žena, a stalnu 33,7 odsto

- usamljenost je česta (46,1 odsto često, 33,3 odsto ponekad), kao i osećaj krivice ili posramljenosti bez jasnog razloga koji je imalo 46,2 odsto mama

- epizode nekontrolisanog plakanja bile su prisutne često (25,7 odsto) ili povremeno (33,9 odsto)