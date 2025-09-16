Slušaj vest

- Kapija je pala na učenicu prvog razreda, koju je majka odmah odvezla u "Tiršovu". Na vezi sam sa majkom, dijagnostika je još u toku, devojčica je svesna, a po prvim informacijama od lekara koje mi je majka prenela dete je verovatno, na svu sreću, dobro.

Dijagnostika još nije završena. Kapija je pala na jedno dete, ne dvoje kako se prenosi po društvenim mrežama - kaže za Kurir Vesna Radovanović Penevski, direktorka OŠ "Ujedninjene nacije" sa Ceraka u Beogradu u kojoj je danas kapija pala na učenicu prvog razreda.

Kapija koja je pala na učenicu u OŠ 2Ujedinjenen nacije Foto: Privatna arhiva

Nesreća se dogodila danas oko 14 sati, neposredo pred početak druge smene u školi, a reč je o kliznoj kapiji sa zadnje strane školskog dvorišta.

- Mama je dete dovezla do školskog dvorišta i kada je sela u auto klizna kapija je pala na devojčicu. Odmah su pritrčali nastavnici fizičkog koji su se zatekli na terenu škole, koji je tu najbliži i jedan roditelj koji je bio u blizini. Majka je dete odvezla u Turšovu, non-stop sam s njom na telefonskoj vezi.

Prvi pregledi ukazuju da je dete dobro, što je najvažnije. Ali treba da sačekamo da se završi dijagnostika - objašnjava Radovanović Penevski i dodaje:

Vesna Radovanović (desno) Foto: Ivan Zupanc

- Policija još obavlja uviđaj. A i mi ćemo ispitati sve okolnosti. Ta kapija nikada dosad nije pala. Probali smo na nadzornim kamerama da vidimo šta se tačno dogodilo, ali nažalost kamere ne pokrivaju taj ugao dvorišta. Jedino mama devojčice zna šta se tačno dogodilo, o čemu ćemo naknadno razgovarati. Najvažnije je da dete bude dobro.