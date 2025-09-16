Slušaj vest

Učenici osnovne škole u Sedlaru, kod Svilajnca, ove školske godine počeli su da nose školske uniforme. Ideju učeničkog parlamenta podržali su roditelji, školski kolektiv i Opština Svilajnac, koja je finansirala nabavku uniformi.

Svi u razredu u zelenim majicama sa amblemom škole. Za nešto hladnije vreme tu su bluze sa dugačkim rukavima, a za zimu plave dukserice. Uniforme su pažljivo birane, kvalitetne i udobne, najsličnije onome što su deca inače do sada oblačila.

- Kada ih pogledamo jednostavno deluju kao jedna celina, jedan veliki tim kako su oni to nama rekli kada su imali tu ideju, jer su prosto želeli da budu jedan tim - ističe za RTS Milica Šćepović, direktorka OŠ „Branko Radičević“ Sedlare.

Iako je ideja potekla od samih učenika, roditelji su je bez izuzetaka odmah podržali.

Jasminka Komnenović, roditelj kaže da joj se dopala ideja i to su podržali svi roditelji jednoglasno. Ističe da su uniforme jako lepe.

Škola u opštini Svilajnac uvela uniforme Foto: RTS Printscreen

Deca se već navikavaju na nove školske uniforme, i na još jednu novinu koja je prošla uz mnogo više otpora. Mobilni telefoni za vreme nastave i odmora ostaju u kancelariji direktorke škole.

- Pa ranije smo nosili šta je ko hteo, a sad moramo ovako uniforme - kaže učenik.

Drugi dodaje:

- Meni se više sviđa, jer svi smo isti i nema ko kome da se ruga. A toga je, kaže, bilo ranije, ali u starijim razredima.

- Bilo je i kratkog odela i pocepanog, i markiranog i ne markiranog - navodi učenica. Dodaje da su sad svi jednaki i da je to baš lepo. Uniforma joj se sviđa, kaže.

Besplatna užina

Pored novih školskih uniformi za školu u Sedlaru opština Svilajnac obezbedila je besplatnu užinu za oko 400 osnovaca u gradu i selima čije porodice imaju primanja manja od 120 hiljada dinara.

Predrag Milanović, predsednik opštine Svilajnac o uvođenju besplatne užine Foto: RTS Printscreen

- Mislim da treba deca da se razlikuju po znanju, a ne po garderobi ili po finansijskom stanju njihovih roditelja. Roditelji koji imaju manje od 120 hiljda dinara primanja njihova deca ne plaćaju vrtić, ne plaćaju užinu, ako uzmemo da je užina u školi 2400 dinara da se plaća deset meseci praktično svaka porodica koja ima manja primanja od 120 hiljada dinara je dobila podršku 1. septembra od 24000 dinara - naglašava Predrag Milanović, predesnik opštine Svilajnac.

Već postoji ideja da i nastavnici u školi u Sedlaru imaju svoje uniforme kako bi podržali učenike, a i druge seoske i gradske škole već razmatraju mogućnost da od sledeće školske godine uvedu obavezne uniforme za đake.