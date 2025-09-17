Navedeni granični prelaz uspostavljen je za međunarodni promet putnika i prevoznih sredstava, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj
Nakovo - Lunga
Novo radno vreme graničnog prelaza sa Rumunijom zbog manifestacije: Evo do kada i zbog čega!
Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova obaveštava da je u saradnji sa graničnim organima Rumunije i Ministarstvom finansija — Upravom carina, zbog održavanja tradicionalne manifestacije 40. "Dani ludaje" u Kikindi, usaglasila radno vreme graničnog prelaza:
Granični prelaz Nakovo – Lunga će, umesto dosadašnjih 07:00 do 19:00 časova, neprekidno raditi u periodu od petka 19.09.2025. godine od 07:00 časova, odnosno od 08:00 časova po rumunskom vremenu, do nedelje 21.09.2025. godine do 24:00 časa.
Navedeni granični prelaz uspostavljen je za međunarodni promet putnika i prevoznih sredstava, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.
