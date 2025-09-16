Slušaj vest

Prošlo je nekoliko dana od kada je petogodišnju devojčicu iz Beograda napao vuk dok je bila sa porodicom na plaži u Grčkoj, tačnije blizu Neos Marmarasa, a kako pišu grčki mediji, životinja još uvek nije uhvaćena.

Zamenik predsednika opštine Sitonija Tanasis Malinis rekao je da je sinoć, 15. septembra primećen vuk na prostoru između Neos Marmarasa i hotela Porto Karras.

Nekoliko ljudi ga je snimilo kako šeta plažom, a mnogi tvrdi da je u pitanju šakal, a ne vuk.

Međutim, nijedna od te dve tvrdnje nije još uvek potvrđena.

Stanovnici i turisti su uznemireni zbog napada na petogodišnju devojčicu, a Malinis savetuje svima da ostanu pribrani i da izbegavaju šetnju sa psima ako ih nemaju na povocu.

- Vuka treba uhvatiti u zamku i izvršiti eutanaziju jer je napao čoveka. Neobično je da se vuk kreće u naseljenom području i ovo je jedini slučaj u celoj Grčkoj gde je vuk napao čoveka. Nikada ranije nije zabeležen sličan incident. Na životinje jesu zabeleženi napadi, ali na čoveka nikada - naglasio je Malinis.

Podsetimo, vuk se pojavio iz šume koja se nalazi iza plaže. I kako navodi stranica Nikana.gr, na svu sreću vuk nije ugrizao devojčicu, kao što je prvobitno objavljeno u grčkim medijima.

U momentu kada je majka ugledala vuka i kada je već otvorio čeljusti da zgrabi devojčicu za rame sa bočne strane, majka je brzo podigla dete, a on je uspeo da je kandžama zakači po leđima.

Ispovest majke za Kurir o stravičnom događaju

Vuk je ubrzo pobegao, a roditelji su odmah odveli dete u dom zdravlja u Agios Nikolaosu, gde su lekari rekli da im je to peti slučaj. Nisu, međutim, naveli za koji to vremenski period.

Petogodišnja devojčica je dobro nakon ukazane zdravstvene pomoći, ali posle ovog nemilog događaja bila je istraumirana, kao i sami roditelji.

- To je plaža pre uvale za Paradisos plažu, bilo je nešto pre osam ujutru i bilo je sveže. Srećna okolnost je da je ćerka imala obučenu duksericu. Igrala se sa jednom bebom na plaži kad je jedan čovek viknuo: "Šta je ovo?" U sekundi dok smo mi ustali, vuk je bio nadomak nas. Bukvalno nam je blokirao prolaz, pozicionirao se tako da nismo mogli da prođemo - opisuje ova majka dramu koja se odigrala pred njenim očima.

Susret sa divljom zveri odigrala se u petak Foto: Shutterstock, Grzegorz Kordus / Alamy / Profim

Već u sledećoj sekundi vuk je bio tik uz petogodišnju devojčicu.

- Otvorio je čeljust da je ščepa bočno u predelu struka, ali sam je ja u tom trenutku zgrabila i krenula da bežim s njom, jer nas je jedan čovek spasao! Krenuo je da baca kamenje na vuka i vuk je upao u vodu. Mi smo dobili nekoliko sekundi da pobegnemo uz te stepenice i da utrčimo u apartman, a vuk je izleteo iz vode i preko kaskada uskočio u dvorište apartmana i onda su ga vijali po dvorištu motkama, kamenjem i tako zajedničkim snagama ga isterali iz dvorišta - opisala je Irena dramu.