(MAPE) VREMENSKI OBRT U SRBIJI, A OVDE SAMO ŠTO NIJE POČELO! Pogledajte kako će se kretati nevreme iz sata u sat: Temperatura naglo pada, ali to NIJE SVE!
Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se najnovijim upozorenjem o pogoršanju vremena, te je najavljeno da sledeće delove čeka naoblačenje praćeno kišom, pljuskovima i vetrovima.
- Naoblačenje sa umerenim i jakim severozapadnim vetrom, mestimično s prolaznom kišom, a izolovano i sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom iz Vojvodine tokom večeri i noći proširiće se i na ostale predele Srbije. U zoni premeštanja fronta, ponegde se kratkotrajno očekuju i olujni udari severozapadnog vetra - navodi se u RHZM najavi.
Prvi na udaru biće Bačka, Podrinje i Srem.
Radarsko praćenje nevremena
Kako je i najavljeno, prvi na udaru nevremena su delovi Vojvodine, kako se vidi na sajtu meteorološkog sajta "Vreme i radar".
Hladni front prodire sa severa zemlje, tačnije iz pravca Hrvatske i Mađarke.
Pogoršanje od 21 čas
Nakon Vojvodine, očekuje se da, prema sajtu "Vreme i radar", nevreme praćeno pljuskovima i grmljavinom nastavi duž severa Vojvodine i to — Somborom, Odžacima, Bačkom Topolom, Apatinom, Suboticom i Sentom.
Temperatura pada ispod 20 stepeni, a od 22 časa nevreme zahvata sever zemlje i kreće se ka Beogradu.
Beograd noćas na udaru!
Nakon Vojvodine, nevreme stiže u prestonicu iza ponoći, i zadržava se noćas do 3 sata.
Hladni front nakon Beograda kreće da se širi po Šumadiji, a na udaru će biti Kragujevac, Kruševac, Užice, Novi Pazar, Valjevo i Čačak.
Nakon Centralne Srbije, "spušta" se do juga, a očekuje se poboljšanje vremena sutra oko 11 časova.
Vreme u Beogradu
Sutra se u Beogradu očekuje promenljivo vreme praćeno umerenim, povremeno i jakim severozapadnim vetrom.
Najniža temperatura biće oko 14 stepeni, a najviša dnevna oko 23 stepena.
Vreme sutra i narednih dana
Sutra, tačnije u sredu, očekuje nas promenljivo oblačno, vetrovito i svežije, a samo će na istoku i jugu Srbije ujutru biti oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
- Prestanak padavina očekuje se tokom prepodneva. Duvaće umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, na istoku Srbije kratkotrajno i sa olujnim udarima. Vetar će kasnije posle podne biti u slabljenju. Najniža temperatura od 11 do 16 °S, a najviša dnevna od 20 do 24 °C - navodi RHMZ.
Što se tiče ostatka sedmice, od četvrtka pretežno sunčano, a za vikend nam slede i temperature iznad 30 stepeni!
- Od četvrtka pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 °C.
Kurir.rs