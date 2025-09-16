Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se najnovijim upozorenjem o pogoršanju vremena, te je najavljeno da sledeće delove čeka naoblačenje praćeno kišom, pljuskovima i vetrovima.

- Naoblačenje sa umerenim i jakim severozapadnim vetrom, mestimično s prolaznom kišom, a izolovano i sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom iz Vojvodine tokom večeri i noći proširiće se i na ostale predele Srbije. U zoni premeštanja fronta, ponegde se kratkotrajno očekuju i olujni udari severozapadnog vetra - navodi se u RHZM najavi.

Prvi na udaru biće Bačka, Podrinje i Srem.

Radarsko praćenje nevremena

Kako je i najavljeno, prvi na udaru nevremena su delovi Vojvodine, kako se vidi na sajtu meteorološkog sajta "Vreme i radar".

Hladni front prodire sa severa zemlje, tačnije iz pravca Hrvatske i Mađarke.

Nevreme u 16 časova Foto: Printscreen/Vreme i radar

Pogoršanje od 21 čas

Nakon Vojvodine, očekuje se da, prema sajtu "Vreme i radar", nevreme praćeno pljuskovima i grmljavinom nastavi duž severa Vojvodine i to — Somborom, Odžacima, Bačkom Topolom, Apatinom, Suboticom i Sentom.

Temperatura pada ispod 20 stepeni, a od 22 časa nevreme zahvata sever zemlje i kreće se ka Beogradu.

Nevreme u 21 čas Foto: Printscreen/Vreme i radar

Nevreme u 22 časa Foto: Printscreen/Vreme i radar

Beograd noćas na udaru!

Nakon Vojvodine, nevreme stiže u prestonicu iza ponoći, i zadržava se noćas do 3 sata.

Nevreme u Beogradu Foto: Printscreen/Vreme i radar

Hladni front nakon Beograda kreće da se širi po Šumadiji, a na udaru će biti Kragujevac, Kruševac, Užice, Novi Pazar, Valjevo i Čačak.

Foto: Printscreen/Vreme i radar

Nakon Centralne Srbije, "spušta" se do juga, a očekuje se poboljšanje vremena sutra oko 11 časova.

Vreme u Beogradu

Sutra se u Beogradu očekuje promenljivo vreme praćeno umerenim, povremeno i jakim severozapadnim vetrom.

Najniža temperatura biće oko 14 stepeni, a najviša dnevna oko 23 stepena.

Vreme sutra i narednih dana

Sutra, tačnije u sredu, očekuje nas promenljivo oblačno, vetrovito i svežije, a samo će na istoku i jugu Srbije ujutru biti oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

- Prestanak padavina očekuje se tokom prepodneva. Duvaće umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, na istoku Srbije kratkotrajno i sa olujnim udarima. Vetar će kasnije posle podne biti u slabljenju. Najniža temperatura od 11 do 16 °S, a najviša dnevna od 20 do 24 °C - navodi RHMZ.

Što se tiče ostatka sedmice, od četvrtka pretežno sunčano, a za vikend nam slede i temperature iznad 30 stepeni!

- Od četvrtka pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 °C.