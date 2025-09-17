Slušaj vest

Vod Vojske Srbije za zaštitu snaga koji je od marta ove godine bio u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu vratio se u Republiku Srbiju nakon uspešnog angažovanja na zadacima očuvanja mira.

U prethodnih šest meseci ova jedinica iz sastava Komande za obuku bila je zadužena za obezbeđenje baze u kojoj je smešten italijanski kontingent mirovnih snaga Ujedinjenih nacija.

Pripadnici Vojske Srbije su u složenim bezbednosnim uslovima zadatke izvršavali profesionalno i odgovorno, ponosno predstavljajući svoju vojsku i državu. Na istim zadacima, sa istim mandatom, zamenile su ih kolege, takođe iz Komande za obuku, koji su u zonu operacije upućeni početkom meseca.

Zamena srpskog voda za zaštitu snaga formalno je izvršena ove nedelje u bazi Ujedinjenih nacija u Libanu, uz prisustvo komandanta sektora u zoni operacije. Na ceremoniji upriličenoj tim povodom pripadnicima Vojske Srbije su uručene medalje Ujedinjenih nacija za uspešno učešće u misiji i doprinos izgradnji i očuvanju mira.

Vojska Srbije učestvuje u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu od 2010. godine, a osim voda za zaštitu snaga, u ovoj operaciji su angažovani i pešadijska četa, štabni oficiri u komandi misije i grupa specijalističkih oficira zaduženih za podršku našem kontingentu.