Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je danas, zajedno sa državnim sekretarom MUP Vladanom Zagrađaninom, direktorom policije generalom policije Draganom Vasiljevićem, kao i sa komandantima i načelnicima policijskih uprava, predstavljanju publikacije "Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo", u okviru istoimenog projekta, na Kriminalističko-policijskom univerzitetu i poručio da je bezbednost dece i učenika u samom vrhu prioriteta Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i da je policija uvek na usluzi svakoj školi.

Ministar je istakao da je reč o važnom projektu koji za cilj ima povećanje bezbednosti dece u školama i doprinosi još boljem stepenu sigurnosti i bezbednosti celokupnog društva.

- Bezbednost dece i učenika i dalje je u samom vrhu prioriteta Ministarstva unutrašnjih poslova i naglasio bih da je policija uvek na usluzi svakoj školi da bi se stvorilo bezbedno okruženje i pozitivna školska klima. Ne smemo zaboraviti da je upravo bezbednost osnovni i najbitniji preduslov da bi se moglo bilo šta raditi, pa i učiti“, rekao je ministar i naglasio da su školski policajci prisutni na područjima škola, za vreme početka i završetka nastave, smena i velikog odmora da, kako je rekao, uoče i otklone sve što može u bilo kom smislu da ometa nastavu ili ugrozi učenike.

- Ovom prilikom moja glavna poruka bila bi da se nikakvo nasilje ne sme trpeti niti tolerisati, bilo da je u stvarnom ili virtuelnom okruženju, kao i da moramo zajedničkim snagama pronalaziti najbolja rešenja i decu učiti da prepoznaju nasilje, a ukoliko uoče isto, da prijave nadležnima, odnosno policiji. Svi znamo da svako nasilje rađa novo nasilje, ostavlja za sobom često tragične posledice i ruši temeljne vrednosti našeg društva i zato se na ovom polju moramo, ponoviću, svi zajedno i kao društvo aktivno uključiti i boriti, jer ako se od najmlađih uzrasta ne radi na osvešćivanju i edukaciji, problemi u odrasloj dobi biće mnogo teži za rešavanje - istakao je Dačić.

U obraćanju, pre svega najmlađima, poželeo im je da grade neraskidive mostove prijateljstva, međusobnog poštovanja i uvažavanja i bezbrižnog detinjstva, kao i da uz vođstvo nastavnika razvijaju empatiju i osećaj solidarnosti i da boravak u školskim klupama pamte kao najlepše životno doba kada su stekli najveće znanje.

- A na nama je ostalo da im budemo uzor i da ih uz sve kapacitete i podršku izvedemo na pravi put i omogućimo im da izrastu u dobre, kvalitetne i poštene odrasle ljude. Zato me iskreno raduje nastavak ovog projekta, jer u takvom sadejstvu doprinosimo da naša deca odrastaju u sigurnom okruženju i bezbrižnom detinjstvu, koje ih sigurnim putem vodi do zdravog društva - poručio je ministar.

Ministarka bez portfelja Tatjana Macura, zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, pozvala je učenike i nastavnike da se bliže upoznaju sa mogućnostima koje pruža Nacionalna platforma za prevenciju nasilja koje uključuje decu – Čuvam te, na kojoj mogu da prijave nasilje, ali i adekvatno informišu i edukuju o ovom problemu.

Prof. dr Zoran Đurđević, rektor Kriminalističko-policijskog univerziteta, izjavio je da su obrazovanje i bezbednost dece najvažniji i zahvalio Ministarstvu unutrašnjih poslova na podršci u zajedničkim naporima da deca budu što sigurnija.

Šef Kabineta ministra prosvete Slađana Nikolić, govoreći o postignutim rezultatima u okviru ovog projekta, istakla je da su učenici u prethodne dve školske godine, stekli znanja i veštine o svim oblicima nasilja i diskriminacije, kao i načinima da na najadekvatniji način reaguju u ovakvim situacijama.

Ona je dodala da će Ministarstvo prosvete nastaviti da ulaže napore u unapređenje sistema zaštite dece od nasilja, kao i da će dalje raditi na osnaživanju zaposlenih u sistemu obrazovanja za realizaciju preventivnih aktivnosti i jačanje vaspitne uloge u školama.

- Više nego zadovoljavajući su brojevi koji ukazuju da je održano više od 66.378 radionica, od kojih su samo na temu prevencije vršnjačkog nasilja u stvarnom i digitalnom okruženju održane 19.792 radionice u kojima je učestvovalo 446.000 učenika od prvog do osmog razreda osnovnih škola, dok je u realizaciji radionica učestvovalo 1.679 policijskih službenika, 47 studenata Kriminalističko-policijskog univerziteta i 25.000 zaposlenih u školama. Imajući u vidu složenost teme bezbednosti dece od nasilja, neophodno je da nastavimo ovaj program i realizujemo aktivnosti koje će doprineti kreiranju bezbednog i podsticajnog okruženja, ne samo školskog, već i celokupne naše zajednice - zaključila je Nikolić.