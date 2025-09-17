Društvo
AMSS: Van gradova umeren saobraćaj, oprez zbog vlažnih kolovoza
Saobraćaj van gradskih sredina od jutros je umerenog intenziteta i odvija se bez vanrednih zastoja, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
Povremena kiša može u pojedinim krajevima usloviti mestimično vlažne kolovoze i usporavati vožnju.
AMSS vozače upozorava i na jače udare vetra, pre svega i planinskim predelima i na istoku zemlje.
Na brojnim deonicama su u toku radovi.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko osam sati.
