Saobraćaj van gradskih sredina od jutros je umerenog intenziteta i odvija se bez vanrednih zastoja, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Povremena kiša može u pojedinim krajevima usloviti mestimično vlažne kolovoze i usporavati vožnju.

AMSS vozače upozorava i na jače udare vetra, pre svega i planinskim predelima i na istoku zemlje.

Na brojnim deonicama su u toku radovi.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko osam sati.

