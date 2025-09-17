Slušaj vest

Srbija pooštrava kaznu za silovanje i uvodi novo krivično delo obljuba bez pristanka.

Ministarstvo pravde je pre nekoliko dana stavilo na javnu raspravu Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika u kojem se između ostalog uvode i ove novine.

Za silovanje je do sada bila zaprećena kazna od 5 do 12 godina zatvora, a sada će ona iznositi najmanje pet godina ili doživotni zatvor. Ako je prilikom izvršenja tog zločin nastupila teška telesna povreda žrtve! ili ako je delo počinilo više osoba ili je počinjeno na naročito svirep ili naročito ponižavajući način ili prema maloletniku ili je imalo za posledicu trudnoću kazna je najmanje 8 godina ili doživotni zatvor.

Za novo krivično delo obljuba bez pristanka predviđena je kazna od 3 do 12 godina zatvora. Ako je prilikom njenog izvršenja žrtva zadobila tešku telesnu povredu, počinilo je više osoba, učinjena na naročito svirep ili ponižavajući način, prema maloletniku ili za posledicu ima trudnoću kazna je od 5 do 15 godina zatvora. Ako je nastupila smrt žrtve kazna je najmanje osam ili doživotni zatvor.

Iz Ministarstva pravde kažu za Novosti da se novo krivično delo obljuba bez pristanka propisuje radi usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom, koja zahteva da se kao krivično delo "tretira svaki seksualni odnos ili sa njim izjednačen čin bez slobodnog i dobrovoljnog pristanka oštećenog lica".

- S obzirom na to da se po važećem Krivičnom zakoniku krivično delo silovanja definiše kao obljuba izvršena uz primenu sile, pretnje ili drugog oblika prinude, uvođenjem obljube bez pristanka proširuje se obim krivičnopravne zaštite u slučajevima kada nedostaju elementi prinude, a izostaje slobodan i dobrovoljan pristanak oštećenog lica - objašnjavaju iz Ministarstva pravde.

Oni navode da je naziv novog krivičnog dela odabran u skladu sa terminologijom Istanbulske konvencije, radi jasnog definisanja zabranjenog ponašanja.

U obrazloženju Nacrta izmene i dopune Krivičnog zakonika navodi se da bi se usvajanjem ovih predloga poslala jasna poruka žrtvama silovanja kao i svim građanima da će država najoštrije reagovati s ciljem da se svi oblici nasilja odlučno suzbijaju i najoštrije kazne svi učinioci takvih krivičnih dela.

- Očekuje se i da bi usvajanje ovih predloga značajno ohrabrilo sve žene i ostale žrtve da ne trpe nasilje i da svaki oblik seksualnog nasilja, uključujući i silovanje, bez straha prijave i da budu uvereni da će država biti tu za njih da ih zaštiti. Pooštravanje kaznene politike u odnosu na ova krivična dela nesumnjivo bi uticalo i preventivno odvratilo potencijalne učinioce - navodi se u obrazloženju.

Takođe, osobe, koje su osuđene za krivična dela protiv polnih sloboda na doživotni zatvor neće moći dobiti uslovni otpust.

Predlagač zakona ukazuje da je u poslednjih pet godina u Srbiji uočen porast broja prijavljenih krivičnih dela protiv polne slobode, veći broj podignutih optužnica, kao i osuda za ova krivična dela.

Advokat Bojan Ječmenica objašnjava za Novosti da se kod novog krivičnig dela obljuba bez pristanka radi o onim slučajevima kada je došlo do obljube, a kada žrtva nije pružila otpor, za razliku od silovanja, koje podrazumeva primenu sile, prinude ili pretnje da će neposredno napasti na život i telo žrtve ili njoj bliskog lica. On smatra da uvođenje "obljube bez pristanka" neće doprineti većoj pravnoj sigurnosti već dodatnim nejasnoćama kada su u pitanju ova krivična dela.

- Opravdano se postavlja pitanje da li se ovim novim krivičnim delom uređuju situacije kada se žrtva nije branila, odnosno nije pružila otpor, što je po meni potpuno pogrešna formulacija. Naš Zakon ni do sada nije poznavao termin "pristanka" kada je u pitanju krivično delo silovanja. Sa druge strane postavlja se pitanje šta konkretno znači pojam "bez pristanka". Mnoge žrtve silovanja nisu u stanju da pruže bilo kakav otpor silovatelju zbog ogromnog straha, paralize i nemogućnosti da reaguju u datom trenutku. Pojam "bez pristanka" je bilo bolje uvesti u osnovnu definiciju krivičnog dela Silovanje, nego slobodno mogu da kažem, izmišljati novo krivično delo sa manjim kaznama za počinioca - kaže Ječmenica.

Kurir/ Novosti