Slušaj vest

Prošlo je osam godina od dana kada je jedna hrabra žena Blaga, zajedno sa svojim suprugom, slučajno postala junakinja tuđe priče - spasla je devojčicu od besnih pasa!

Tog dana naišli su na devojčicu koju je napao čopor od sedam ili osam pasa u Paraliji u Grčkoj. Bez razmišljanja, bacili su se među životinje, povređeni i krvavi izneli dete iz opasnosti i pešice je nosili dva kilometra do pomoći.

Iako je prošlo osam godina Blaga je još uvek potresena, ali putem društvenih mreža i grupe "Grčka info" pokušava da stupi u kontakt s tom devojčicom.

- Htela sam nekako da pronađem tu devojčicu preko ove grupe. Ona je sad već velika. Psi su je napali na ovom mestu u Paraliji. Evo tu je bila velika trava pre nekih, sad ne mogu tačno da se setim, ali 8-9 godina. Spasili smo je kad je napao čopor pasa oko 7-8 komada, evo tačnije ovde. I ja i moj muž smo slučajno se našli tu sami i uzeli devojčicu, bila je sva pojedena, čak i moj muž je bio ujeden - ispričala je Blaga.

Ovde je čopor napao devojčicu Foto: Printscreen Facebook

Pristela se da je umotala devojčicu u peškir i da su je razdvojili od pasa.

- Ne mogu da pričam, stvarno mi nije dobro. Ako se otac seća, pošto je on posle došao kod lekara. Mi smo uzeli devojčicu, nosili je pešaka dva kilometra u rukama dok je krv curila niz tela mog supruga i bila je ujedena, čini mi se, bubreg u pitanju, ne znam, i volela bih ako neko, ona je iz Rumunije, sećam se da je bila iz Rumunije, onda smo zvali policiju, ja i moj muž, da prijavimo zbog ujeda, a ne da zataškavaju što bi rekli naši to. Oni su pretili nama što smo prijavili policiji i ja i suprug smo morali da se sklonimo iz lekarske ordinacije zbog povreda i moj suprug je bio ujeden - prisetila se ova žena.

Ne propustite Društvo UŽAS KOD ĆUPRIJE: Čopor pasa napao trogodišnju devojčicu i njenu sestru

Kaže da je i jedna žena iz Srbije sve to snimala u bolnici, ali da je doktor zbog toga vikao na nju.

- Volela bih da mi se devojčica javi, ona je imala između 9 i 10 godina. Ako se slučajno prepozna, neka mi piše. Bilo bi nam drago da je čujemo i vidimo - dodala je ona.