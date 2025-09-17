Slušaj vest

Misliš da tvoji snovi zaslužuju titulu najboljeg Dormeo spavača u Srbiji?

Ove godine spavanje dobija potpuno novu dimenziju! Čeka nas poseban format - duel dvoje takmičara koji će kroz zabavne igre i izazove pokazati svoje veštine, šarm i opuštenost.

Pod budnim okom stručnog Dormeo žirija, samo jedan kandidat će poneti titulu NAJBOLJEG DORMEO SPAVAČA 2025. i osvojiti 120.000 dinara, dok ni drugi takmičar neće otići praznih ruku.

Foto: Promo

U čemu je trik?

Nema trika! Dormeo i ove godine bira svog SPAVAČA 2025.

Ako imaš više od 18 godina, ekstrovertan si, voliš Facebook, Instagram i TikTok i rado deliš svoje avanture na mrežama, živiš u Srbiji - ovo je prava prilika za tebe!

Ne oklevaj - mnoge prijave su već stigle, a tvoj trenutak može biti sada!

Tvoj radni dan biće 18. oktobra, a kancelarija - jedna od brojnih Dormeo Home prodavnica u Srbiji.

ZABAVA, IGRE I DOBRE VIBRACIJE

Ovo nije običan posao, niti klasično takmičenje - očekujte zabavu, kreativnost i mnogo iznenađenja! Finalisti će osvojiti žiri kroz igre, pozitivnu energiju i neodoljiv šarm. Biće zabavno, poučno i taman onoliko nepredvidivo koliko treba.

ZAŠTO SAN ZAISTA ZNAČI

Ali nije sve samo zabava!

Znate li da skoro polovina mladih od 18 do 25 godina često ima problema sa lošim kvalitetom sna? Dormeo želi da pokaže koliko je kvalitetan san važan za dobro raspoloženje i energiju tokom dana. Dormeo dušeci i jastuci prilagođavaju se svakom spavaču, kako bi svako mogao da uživa u kvalitetnom odmoru i opuštanju.



POŽURI, PRIJAVI SE!

Ne čekaj - prijave su otvorene samo od 15. do 29. septembra!

Ako veruješ da si pravi kandidat za najzabavniji posao na svetu, prijavi se na: DORMEO SPAVAČ i pokaži da si ti taj koji najbolje zna kako izgleda zdrav i kvalitetan odmor.

Foto: Promo



Sanjaj, zabavi se i osvoji titulu i nagradu!

Prijavi se sada na: DORMEO SPAVAČ - tvoj san počinje ovde!