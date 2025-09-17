Slušaj vest

Turska je zemlja koja očarava svojom raznolikošću – od tirkiznih obala Sredozemnog mora do zlatnih peščanih plaža, bogate istorije i toplog gostoprimstva. Svako mesto u Turskoj priča svoju priču, a letovanje u ovoj prelepoj zemlji pruža savršen balans između opuštanja na plaži, istraživanja živopisnih bazara i uživanja u autentičnoj kuhinji.

Na obali Mediterana, Antalija se ističe kao jedno od najlepših letovališta u Turskoj. Poznata po dugim peščanim plažama, tirkiznom moru i modernim hotelima, Antalija je destinacija koja nudi nezaboravno iskustvo. Od istorijskih znamenitosti i šarmantnih ulica starog grada Kaleiçi, do luksuznih resorta i živahnih marina, Antalija https://www.1atravel.rs/destinacija/turska/ ima sve što je potrebno za savršeno letovanje.

Smešten u regiji Lara, nedaleko od Antalije, hotel Trendy Lara 5* je savršen izbor za porodice, parove i sve one koji žele da se prepuste odmoru iz snova. Hotel se nalazi u šumovitom predelu, uz reku Aksu, na samo 15 km od aerodroma i 25 km od centra Antalije.

Hotel Trendy Lara 5* predstavlja pravo utočište za odmor, sa bogatim sadržajem koji će zadovoljiti sve tipove gostiju. Prostire se na impresivnih 70.000 m², a kompleks obuhvata elegantnu glavnu zgradu sa tri bloka i deset vila, sa ukupno 674 smeštajne jedinice različitih tipova – od udobnih standardnih soba do prostranih porodičnih apartmana i ekskluzivnih garden suite-ova.

Sve standardne sobe pružaju udobnost i funkcionalnost, sa modernim parketom, setom za čaj i kafu, sefom, papučama, mini barom koji se svakodnevno dopunjava osvežavajućim napicima, uključujući sokove, vodu i pivo. Gostima su na raspolaganju stočić, telefon, klima uređaj, prostrani balkon, satelitska TV sa muzičkim kanalima, moderno kupatilo sa tuš kabinom, fen za kosu, radni sto i bežični internet.

Hotel Trendy Lara 5* se nalazi na oko 450 metara od svoje prelepe peščane plaže, smeštene s druge strane reke. Do plaže se stiže simpatičnim brodićem koji vozi svega nekoliko minuta. Na plaži goste očekuju besplatni ležaljke, suncobrani i peškiri, pružajući savršeno mesto za opuštanje i uživanje u suncu i moru.

Hotel pruža uslugu Ultra All Inclusive, omogućavajući gostima da uživaju u bogatom izboru obroka – doručku, ručku i večeri u glavnom restoranu sa raznovrsnim jelima po hotelskim pravilima. Dodatno, tokom dana su dostupne razne vrste užina na odabranim mestima i u određeno vreme. U ponudu su uključena lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, raznovrsne poslastice, sladoled, dijetalni meni, kao i kompletna ponuda u Dom Bistro-u, koji obuhvata kasni doručak, ponoćnu užinu i rani doručak tokom noći.

Gostima je na raspolaganju raskošna gastronomska ponuda – od glavnog restorana do šest à la carte restorana koji nude raznolike kuhinje iz celog sveta (World Cuisine, Italian Cuisine, Steakhouse, Greek Restaurant, Far East Restaurant, Teppanyaki). Uživanje upotpunjuju snack restoran i brojni barovi – od bara na plaži i pored bazena, do bistroa, vitamin bara i sportskog bara.

Hotel Trendy Lara 5* nudi raznovrsne sadržaje za rekreaciju i zabavu, uključujući više bazena, među kojima se ističe bazen sa slanom vodom koji se greje tokom zime, kao i zatvoreni bazen za udobno plivanje u svim sezonama. Aqua park sa 5 tobogana za decu i 7 za odrasle pruža nezaboravnu zabavu za sve uzraste. Za ljubitelje sporta i aktivnog odmora tu su jutarnja gimnastika, aerobic, step aerobic, boćanje, odbojka na plaži, vaterpolo, mini fudbal, tenis, fitness centar, stoni tenis i pikado.

Za najmlađe goste, hotel nudi raznovrsne sadržaje: mini club prilagođen deci od 4 do 8 i od 8 do 12 godina, klub za tinejdžere, veseli mini disco, bioskop, prostranu igraonicu i dečiji bazen sa zabavnim toboganima, koji garantuju sate smeha i radosti.

Hotel Trendy Lara 5* savršeno spaja udobnost, luksuz i raznovrsne sadržaje, pružajući gostima nezaboravan odmor u prelepom ambijentu turske rivijere. Bilo da tražite opuštanje na plaži, uživanje u vrhunskom gastronomskom iskustvu ili raznovrsne aktivnosti za celu porodicu, Trendy Lara je pravi izbor za savršeno letovanje.

