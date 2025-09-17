Slušaj vest

Juče je u Osnovnoj školi "Ujedinjene nacije" u naselju Cerak juče povređena devojčica kada je na nju pala kapija.

Na ovu temu izveštavala je novinarka Kurir televizije Ines Grk:

Kurir ispred osnovne škole u kojoj je povređena devojčica: Ovo su svi detalji Izvor: Kurir televizija

- Nalazimo se ispred OŠ "Ujedinjene nacije" u naselju Cerak gde je juče u poslepodnevnim časovima povređena devojčica zbog ove kapije. Devojčica je, na svu sreću, u stabilnom stanju, a o ovoj temi za medije je dala izjavu direktorka škole koja kaže da se pre ništa ovako nije desilo, kao i da je devojčica zajedno sa majkom prevežena u Tirševu - kaže Grk.

Grk kaže da su se na društvenim mrežama pojavile informacije da je pored ove devojčice povređeno još jedno dete, što je direktorka demantovala.

- Ovaj deo dvorišta, gde je teren, nije obezbeđen nadzornim kamerama, pa se ne može tačno utvrditi šta se dogodilo, ni kako je došlo do ove situacije. Pokušali smo da uzmemo izjavu od zaposlenih, ali ovog jutra niko nije bio raspoložen da govori za medije - kaže Grk.

