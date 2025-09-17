Slušaj vest

Četvorogodišnji dečak koji je juče neopaženo napustio vrtić u naselju Ledene stene u Vranju pronađen je nakon višesatne potrage, sam i zbunjen, nedaleko od benzinske pumpe.

Iako je situacija srećno okončana, brojna pitanja ostaju otvorena, kako je dete uspelo da neprimećeno izađe iz objekta, gde je provelo više od sat vremena, i ko će snositi odgovornost za ozbiljan propust?

Dopisnica Kurira iz Vranja, Tatjana Stamenković, izveštavala je na ovu temu:

- Događaj koji je zabrinuo vranjsku javnost na sreću je prošao bez težih posledica. Informacije koje su Kuriru potvrđene u Osnovnom javnom tužilaštvu govore o tome da je dečak neopaženo izašao iz vrtića, a slučajni prolaznik je ugledao dečaka u blizini benzinske pumpe. Slučajnio prolaznik je i prijavio slučaj policiji juče u 9:50, policija je izašla na lice mesta, a ubrzo su došli i roditelji - kaže Stamenković.

Ona dodaje da su vaspitači pripremali decu za aktivnosti napolju, kada je dečak neopaženo izašao iz Vrtića. Tužilaštvo je naložilo da se prikupe sva obaveštenja i da se dostavi izveštaj. Pretpostavlja se da se dete kretalo u pravcu kuće.

- Vaspitači koji su godinama radili u vrtićima sa decom ukazuju na to da su deca u tom periodu veoma nepredvidiva, ali i nestrpljiva, pa je potrebna dodatna pažnja. Kontaktirali smo nadležne i rečeno nam je da je direktorka na sastanku. Uskraćeni smo za informaciju kako je dete uspelo da izađe iz vrtića - kaže Stamenković.

