Kapija koja je pala na učenicu u OŠ "Ujedinjene nacije"

Vanredni komunalni inspekcijski nadzor koji je izvršen danas ustanovio je da je kapija u ispravnom stanju, zaključana i obezbeđena, poručila je Vesna Radovanović Penevski, direktorka OŠ "Ujedinjene nacije", dan nakon što je u toj školi ograda pala na jednu učenicu.

- U vezi sa događajem od 16. septembra, kada je klizna kapija koja odvaja sportske terene od parkinga, pala sa spoljašnje strane školskog dvorišta na učenicu prvog razreda, obaveštavam vas da je policija napravila uviđaj po zahtevu javnog tužilaštva - navela je ona dodajući da je u kontaktu sa roditeljima povređene devojčice, koja je juče pregledana i puštena kući.

- Ona se oseća dobro, nema težih povreda i nadamo se da će brzo na nastavu - dodala je direktorka.

Foto: Kurir

Objasnila je i da je komunalna inspekcija 10. septembra tokom redovnog inspekcijskog nadzora utvrdila da je sporna ograda u ispravnom stanju. Kapija je, kako kaže, mogla da padne samo ako je fizički izmeštena iz ležišta.

- Takođe vas obaveštavam da je komunalna inspekcija izvršila redovni inspekcijski nadzor radi utvrđivnja urednosti i čistoće spoljnih delova zgrade, stanja ograde i površine oko zgrade 10. septembra i utvrdila da je ograda u ispravnom stanju. Pomenuta kapija je mogla da padne samo ako je fizički izmeštena iz ležišta. U cilju sprečavanja ponovnog incidenta i ugrožavanja bezbednosti, kapija je vraćena u ležište i zaključana - poručuje direkrorka dodajući da je danas obavljen i vanredni komunalni inspekcijski nadzor.

- Ustanovljeno je da je kapija u ispravnom stanju, zaključana i obezbeđena. Domaru je naloženo da izvrši celokupan pregled zgrade i dvorišta u pogledu bezbednosnih rizika sa posebnim osvrtom na stanje dvorišta, kapija, ograda, staza i sportskih terena - zaključuje direktorka.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, nesreća se dogodila juče oko 14 sati, neposredo pred početak druge smene u školi, a reč je o kliznoj kapiji sa zadnje strane školskog dvorišta.

Kapija koja je pala na učenicu u OŠ 2Ujedinjenen nacije Foto: Privatna arhiva

- Mama je dete dovezla do školskog dvorišta i kada je sela u auto klizna kapija je pala na devojčicu. Odmah su pritrčali nastavnici fizičkog koji su se zatekli na terenu škole, koji je tu najbliži i jedan roditelj koji je bio u blizini. Majka je dete odvezla u Tiršovu, non-stop sam s njom na telefonskoj vezi. Prvi pregledi ukazuju da je dete dobro, što je najvažnije. Ali treba da sačekamo da se završi dijagnostika - rekla je Radovanović Penevski i dodala:

- Policija još obavlja uviđaj. A i mi ćemo ispitati sve okolnosti. Ta kapija nikada dosad nije pala. Probali smo na nadzornim kamerama da vidimo šta se tačno dogodilo, ali nažalost kamere ne pokrivaju taj ugao dvorišta. Jedino mama devojčice zna šta se tačno dogodilo, o čemu ćemo naknadno razgovarati. Najvažnije je da dete bude dobro.