Svadbe i babine nekada su bile porodični i duhovni događaji koji su okupljali najbliže i čuvali tradiciju, a danas često izgledaju kao velika produkcija, takmičenje u glamuru i broju poklona.

Da li smo se izgubili između običaja i trendova, da li više razmišljamo o koverti nego o samom činu venčanja i rođenja deteta, i koliko je u svemu tome ostalo duhovnosti? Na ovu temu za Kurir govorili su Nebojša Lazić, teolog, i Boško Bubanja, organizator i predsednik udruženja Event industrija Srbija.

Lazić: Mladi se venčavaju u crkvi samo zbog fotografija za društvene mreže

Lazić tvrdi da su se ljudi dosta udaljili od onoga što je nekada bila poenta sklapanja braka i krštenja.

- Mnogo smo šta izgubili, mislimo da smo u progresu, a mnogo smo izgubili ne samo od običaja narodnih, već i crkvenih. Samo venčanje i krštenje bili su nekada činovi zajednice, krštenja su se masovno dešavala za velike praznike, ljudi su se spremali, znali su kako ulaze u veru, imali su obučavanje. Spremali su se da uđu u veru jer odlučiti da budete kršteni znači da znate u šta verujete i imate ispovedanje vere. Venčanje je nekada bio svečani, liturgijski događaj čitave zajednice - kaže Lazić

Teolog dalje objašnjava da su se sada ovi događaji privatizovali i sada su porodični događaji:

- U onom narodskom "šta će reći selo" izgubi se dosta običaja, emocija i osećanja. Izgubi se odnos šta je zaista bitno, vodi se računa o dekoraciji i šta je na stolu, a ne ko je za stolom, i mladenačkim, i stolom za goste - kaže Lazić.

Lazić kaže da se gubi i osećaj braka kao svete zajednice muškarca i žene, a da mladi odlaze na crkveno venčanje jer izgleda dobro na fotografijama za društvene mreže.

- Ljudi se venčavaju jednom za ceo život, brak je kompromis sa drugom osobom i ne svodi se sve na glamur i dekoraciju. To su momenti koji su značajni, okupi se čitava porodica. Mi Srbi se okupljamo samo na sahranama i krštenjima. Akcenat treba biti na duhovnosti, ljubavi, kod krštenja treba biti na odgovornosti kuma prema kumčetu, a ne da se svodi na samo događaj. - kaže Lazić.

Bubanja ipak kaže da se ne slaže sa Lazićem, te da je tradicija opstala u manjim mestima.

- Vremena se menjaju, svi se menjamo, pa nam se menjaju i svadbe, odnosno vizual i kako to treba da izgleda. Imamo razliku između manjih i većih mesta, i dalje ima šatora, korita, sita pa i pucanja u jabuku u nekim mestima. Naravno da su gradske sredine sada nepristupačne za sve to. Ne možete vi mladu preneti preko praga u nekoj zgradi na sedmom spratu - kaže Bubanja.

Bubanja kaže je gubitak duhovnosti individualna stvar o kojoj se svakako treba popričati sa mladencima.

- Danas je najvažnije uklopiti ono što se može uklopiti iz tradicije sa modernim viđenjem događaja. Nekada ste u manjim mestima i šatorima angažovali celo selo kako bi pomogli u organizaciji događaja, muškarci pomognu oko životinja, žene oko pripreme ručka. To se promenilo jer postoje sanitarni uslovi i druge formalnosti kada pravite to u nekim gradskim event centrima, tada i gosti, i mladenci, dolaze kao gosti. Ne može komšija da dođe sa prasetom preko ramena, torte se ne donose nego se naručuju iz poslastičarnica zbog deklaracija. Koliko god mladi želeli da ovo bude moderno i po njihovom ukusu, dekoracija, vatrometi, neke stvari koje nam pre nisu bile dostupne, danas jesu i to je potpuno normalno - kaže Bubanja.

On dodaje da je najbolji spoj tradicije i modernosti koji bi zadovoljio mladence, ali i njihove roditelje.

