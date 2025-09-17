Slušaj vest

Tvrdnjama koje iznosi ova grupa ljudi stvara se pogrešna slika o situaciji u školi i namerama države, ali ono što ostaje upitno jeste njihova namera i cilj, jer ne samo da javno manipulišu i obmanjuju javnost, nego i nedeljama opstruiraju rad škole, organizaciju nastavnog procesa i pravo učenika na obrazovanje.

U cilju istinitog informisanja javnosti i demantovanja tvrdnji ovih pojedinaca Ministarstvo prosvete objašnjava sledeće:

Namera Ministarstva nije gašenje Srednje škole „Vazduhoplovna akademija“. Upravo suprotno. Cilj Ministarstva je da škola radi, da se nastavni proces odvija, da učenici ostvare svoje pravo na obrazovanje. U tom cilju su preduzete i sve prethodne mere – imenovanje v.d. direktora, razrešenje Školskog odbora i uvođenje privremenih mera.

Zaključak Vlade Srbije kojim se pravo korišćenja pokretne i nepokretne imovine Republike Srbije, Trening centar u Vršcu i dva simulatora letenja, koju trenutno koristi Srednja škola „Vazduhoplovna akademija“ daje Visokoj školi strukovnih studija „Vazduhoplovna akademija“, donet je u cilju stvaranja uslova za praktičnu obuku pilota i kontrolora leta koje školuje ova visoka škola, a ne Srednja škola „Vazduhoplovna akademija“.

Naime, cilj države je da Srbija postane regionalni centar za obuku pilota i svih pratećih profesija u oblasti vazduhoplovstva.

Trening centar u Vršcu i dva simulatora letenja Vlada Srbije kupila je kako bi se stvorili uslovi za razvoj obrazovanja u ovoj oblasti, odnosno za školovanje najpre pilota, kontrolora leta i avio inženjera, a potom i svih drugih pratećih zanimanja u ovoj oblasti. Trening centar dat je na korišćenje Srednjoj školi Vazduhoplovna akademija, jer u tom trenutku Visoka škola strukovnih studija „Vazduhoplovna akademija“ još nije bila osnovana.

Država 2021. godine osniva Visoku školu strukovnih studija Vazduhoplovna akademija koja školuje pilote, kontrolore leta i avio inženjere, i koja zajedno sa Srednjom školom Vazduhoplovna akademija, koja školuje tehničare vazdušnog saobraćaja, aviotehničare, aviomehatroničare, tehničare vazdušnog saobraćaja, tehničare vazdušnog saobraćaja za spasavanje i tehničare za bezbednost, čine sistem obrazovnih ustanova u oblasti vazduhoplovstva.

Važno je istaći da Srednja škola „Vazduhoplovna akademija“ nikada nije školovala pilote. Do osnivanja Visoke škole strukovnih studija Vazduhoplovna akademija, piloti su se školovali u privatnim centrima za obuke (kakav je bio i Trenig centar u Vršcu, dok ga država nije kupila) i te obuke skupo plaćali. Osnivanjem Visoke škole država je prvi put omogućila da se školovanje za pilote određenog broja studenata finansira iz budžeta. Ove godine na budžetu Republike Srbije je 20, od ukupno 24 studenata koliko ih Viša škola upisuje na prvu godinu studija.

Do sada je Visoka škola Trening centar u Vršcu koristila na osnovu sporazuma o saradnji koji je imala sa Srednjom školom Vazduhoplovna akademija. Međutim, tokom blokade srednje škole, studentima nije dozvoljeno koriste aerodrom i avione u Vršcu za obuku, što ih je ozbiljno ugrozilo njihovo obrazovanje.

Zbog toga je odluka Vlade da se Trening centar u Vršcu i oprema dodele na korišćenje onoj ustanovi koja školuje pilote potpuno prirodna i opravdana i nipošto ne znači da ovaj trening centar neće biti na raspolaganju i Srednjoj školi Vazduhoplovna akademija za potrebe praktične nastave učenika. Upravo suprotno, Srednja škola Vazduhoplovna akademija će i dalje koristiti ovaj trening centar i u tom pogledu sarađivati sa Visokom školom.

Nakon svega navedenog, Ministarstvo izražava uverenje da će i ovoj grupi roditelja i nastavnika biti jasni imovinsko-pravni odnosi i sistem obrazovanja u oblasti vazduhoplovstva, te da u javnim nastupima i istupima neće više iznositi neistine.

Ministarstvo prosvete ostaje posvećeno dijalogu kao putu za rešavanje svih otvorenih pitanja, kao i daljem razvoju i unapređivanju obrazovanja u oblasti vazduhoplovstva, ali i ukazuje da je osnovna funkcija škola obrazovanje učenika.