Slušaj vest

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da se u oktobru očekuje još jedno povećanje plata od pet odsto u sektoru prosvete i dodao da je država uprkos blokadama omogućila rast plata i uslove za poslovanje za sve u Srbiji.

"Ono što je posebno važno, podigli smo plate u prosveti. I podigli smo plate za pet odsto u martu. Ide još jedno povećanje sada u oktobru (od pet odsto) i onda imate izjednačavanje osnovne plate nastavnika sa prosečnom zaradom Republike Srbije, što je na delu i biće do kraja ove godine, kao što smo i obećali", rekao je Mali.

On je tokom obilaska nove škole i vrtića u Beogradu na vodi tako odgovorio na pitanje novinara od kolikog je značaj ulaganje u obrazovanje i kako država planira da pomogne mladim talentima koji osvajaju medalje na takmičenjima i olimpijadima znanja.

Takođe, Mali je ukazao da je država izmenama Zakona o visokom obrazovanju podigla plate profesorima i materijalne troškove univerzitetima.

Kako je rekao, time država pokazuje i daje na značaju zaposlenima u prosveti, odnosno koliko su važni.

"Nadam se da će, s obzirom na to da sam razumeo ministra prosvete (Dejana Vuka Stankovića), da ima još neke izmene zakona koje se planiraju, ti profesori i nastavnici sada malo drugačije da shvate svoju ulogu i da se više posvete deci, a manje ovim svakodnevnim političkim diskusijama. Da se bave svojim poslom i da, kažem, posvete sebe onome čemu i treba, odnosno onome kome su potrebni, a to su naša deca", kazao je Mali.

Podsetimo, prosvetari su u januaru ove godine dobili prvo povećanje plata od 11 odsto, zatim u martu od pet odsto, a nakon povećanja u oktobru takođe za pet odsto, uslediće i redovno povećanje plata u januar 2026 od sedam odsto.

BONUS VIDEO: