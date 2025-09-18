Slušaj vest

Septembar je sve popularniji izbor za letovanje zbog prijatnih temperatura, manjih gužvi i povoljnijih cena.

- Spletom okolnosti, ove godine na letovanje ću moći da idem tek u septembru. S obzirom da je najverovatnija destinacija Grčka, molim Vas za savet, predlog ili pozitivna iskustva u vezi sa izborom destinacije za letovanje. Najveća briga su mi vreme i temperatura vode. Za sada je najverovatnija opcija putovanje kolima - napisala je jedna korisnica na Ana Forumu u temi posvećenoj izboru destinacija za septembarsko letovanje.

Inače, septembar je sve češći izbor onih koji žele mirniji odmor bez gužvi,povoljnije cene i prijatnije temperature, ali tada se često postavlja pitanje, gde je more još dovoljno toplo, a vreme stabilno?

Od Jadrana do Mediterana

Na forumu se razvila zanimljiva diskusija - Dobre destinacije za letovanje u septembru, u kojoj su korisnici podelili svoja iskustva i savete, od Jadrana do Mediterana, otkrivajući destinacije koje i u ranu jesen nude pravi užitak za letovanje.

Najbolje destinacije za letovanje u septembru Foto: Shutterstock

A evo šta je prema njima savršena destinacija za more u septembru:

- Grčka i septembar je pun pogodak šta god da odabereš, ne treba vreme da te brine uopšte, već odaberi destinaciju koja se tebi dopada i uživaj - napisala je jedna korisnica Ana Foruma.

- Uh, prema mom mišljenju u septembru je najbolje. Voda baš onako kako treba, ne ledena, a ne ni nešto topla. Ja sam prošle godine išla, tek od prve nedelje septembra, taman je prošla sezona parenja meduza tako da ni sa njima nismo imali problema, vreme predivno, bilo je preko 30 svakog dana, ali ne ni previše toplo da ne može da se diše. Ponekad fin vetrić. Ma divno! Inače, bila je u pitanju Paralija, ali koliko sam čula od ostalih fino je bilo gde u Grčkoj tokom septembra - iskustvo je druge korisnice.

Letovanje na Hvaru

- Ja ne idem u Grčku na letovanje, idem svake godine na Hvar, ali isto tako idem krajem septembra svake godine, i mogu ti reći da je pun pogodak. U julu je plahta teška da se čovek pokrije, a u septebmru ide jorgan, a nekad i ćebe - znači noći nisu vruće, prohladne su, jutra su sveža, preko dana vrućine nema, toplo je i što je najvažnije more je toplo. E sad ima nedostatak, a to je kraći dan, i to dosta kraći... Sve u svemu nećete pogrešiti - jedan je od komentara.

Iskustvo sa letovanja na Hvaru Foto: Privatna Arhiva

- Bečići imaju lepu plažu ako deca vole da se igraju u pesku, i ima šarenih kamenčića - istakla je jedna mama.

- Mi smo u Tivtu već par leta i zavoleli smo ga baš. Ako ste kolima, u blizini se mogu naći lepe plaže. Izdvojila bih plazu Movida, jako fino sređena, u septembru oslobode dosta suncobrana koji su besplatni... Na Luštici ima jako lepih plaža, npr. Mirište je mala, fina plaža sa prirodnim hladom i bez gužve. Tivat je sređen, lep za šetnju, ima veliki park za decu, blizu je i Kotor... I Petrovac je jako lep za porodice - napisala je jedna korisnica.

Većina korisnika Ana Foruma složila se da je septembar idealan mesec za letovanje, bez obzira na destinaciju.

Letovanje u Alanji Foto: Youtube Printscreen

Bilo da se odlučite za Crnu Goru, Grčku, Tursku ili neku dalju zemlju, ovaj period nudi mirnije plaže, prijatnije temperature i povoljnije aranžmane. Upravo zato, mnogi smatraju da se u septembru može uživati u letovanju jednako, a ponekad i lepše nego usred sezone.

Kurir.rs/ Blic žena