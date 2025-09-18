Slušaj vest

U Srbiji će jutro biti sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, posle podne na području Bačke i Srema uz umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije, kao i ponegde u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od pet stepeni do 14, a najviša od 22 do 26 stepena.

U Beogradu će ujutru biti sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab do umeren vetar, severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od osam stepeni do 11, a najviša oko 24 stepena.

Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

U Srbiji će narednih sedam dana biti pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice ponovo očekuju vrednosti oko 30 stepeni.

U nedelju i ponedeljak u košavskom području će biti jugoistočni vetar u pojačanju. U sredu uveče na severu, a u četvrtak ponegde i u ostalim krajevima se očekuje prolazno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza