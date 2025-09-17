Slušaj vest

Sa novim evropskim regulativama i rastućim zahtevima međunarodnih partnera, socijalna održivost postaje jedan od najvažnijih kriterijuma za vrednovanje kompanija.

Radna prava, rodna ravnopravnost i fer uslovi rada danas itiču na reputaciju, investicije i pristup tržištu. Upravo tim temama biće posvećena konferencija „Social Sustainability as Strategy - Turning Due Diligence into Business Advantage“, koja se održava 9. oktobra u Beogradu u organizaciji Nemačko-srpske privredne komore (AHK Srbija) i partnera Sustineri Partners.

Nove regulative menjaju pravila igre za kompanije

Na konferenciji će biti reči o praktičnim implikacijama novih regulativa koje oblikuju poslovni pejzaž u Evropi, među kojima su nemački Zakon o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja (LkSG), EU Direktiva o dužnoj pažnji za održivo poslovanje (CSDDD) i EU Direktiva o ženama u upravnim odborima. Poseban akcenat biće na tome kako ove promene utiču na kompanije u Srbiji, od procene pravnih i reputacionih rizika do usklađivanja sa zahtevima partnera i kupaca na evropskom tržištu.

- Primena ESG standarda postala je globalni okvir za procenu održivosti poslovanja. I dok ekološka pitanja često dobijaju najveću pažnju, sve je jasnije da upravo socijalna komponenta, koja uklučuje radna prava, jednakost i inkluzivno liderstvo, direktno utiče na konkurentnost kompanija. Upravo zato ćemo na ovoj konferenciji otvoriti dijalog o tome kako integracija socijalnih tema u poslovnu strategiju može doneti prednost na tržištu, od privlačenja talenata i investitora do obezbeđivanja stabilnih međunarodnih partnerstava - istakao je Milan Grujić, predsednik Nemačko - srpske privredne komore.