Teodori Ristović hitno je potrebno novo srce. Njena majka Danijela apeluje na sve i navodi da će bez transplantacije, ovaj mladi život od samo 17 godina biti ugašen.

Srce joj je već dva puta stalo, a lekari su je uspešno reanimirali, ali sada je priključena na najnaprednije aparate koji je održavaju u životu dok čeka na odgovarajući donor.

Svaki sat je presudan, a jedina nada je da će se pronaći neko ko će donirati srce i spasiti je od smrti.

Devojčicina majka uključila se u program Kurir televizije:

- Samohrana majka sam. Teodora Ristović je bila zdravo dete do prošlog oktobra, odjednom je ustanovljeno da ima kardiomiopatiju. To je neizlečivo lekovima, mora novo srce. Nalazi se u veoma teškom stanju u Kliničkom centru u Beogradu, na drugoj hirurškoj klinici na odeljenju za transplantaciju srca. Na respiratoru je, mnogo je uređaja oko nje, ne bih se izražavala medicinski da to ne bi ispalo kako ne treba - kaže ona.

Devojčicina majka je uputila i zahvalnost lekarima koji čine sve kako bi devojčicu održali u životu, ali kaže da to nije rešenje već premošćavanje.

- Ostalo je jako malo dana. Teodora mora da dobije srce ili će preminuti. Treba joj srce donora pozitivne nulte krvne grupe. Bitno je da se neke stvari poklope, ali nisam lekar pa mi je nepoznato. Jako je teško, u polubudnom stanju je, nekada podigne obrve, nekada ne. Milion kablova izlazi iz nje, to je užas jedan na šta dete liči od onakvog deteta kakvo je bila, ona se potpuno urušila - kaže ova majka.

Danijela Ristović kaže da i drugi organi trpe, pa je apelovala na sve ljude dobre volje da ne shvate ovo kao skrnavljenje organa i pokojnika, već da shvate da to srce može da kuca u drugoj osobi, i da jedan čovek može da spase sedam života.

Teodora Ristović sa majkom Danijelom Foto: Privatna arhiva

- Nadam se da će moj vapaj odjeknuti i čuti se, da će se neko pojaviti i da će se nešto uraditi. Oni su sve iscrpeli od alternativa što su mogli, održavaju je kako je održavaju, jako teško. Ponovo molim sve ljude da prihvate svest da je dete od 17 godina, devojka, u jako lošem stanju - kaže Ristović.

Ristović kaže da svaki dan obilazi svoju ćerku pa je i ispričala nešto o istoriji njene bolesti:

- Teodori je ugrađen pejs mejker. Ona je 12. avgusta otišla u Tiršovu, onda je 19. došla u Klinički centar. Njoj je ugrađen ekmo sistem, sve sestre i lekari su divni. Veče kada je ugrađen srce je počelo da treperi. Pejs mejker ga je usmerio da radi, tome i služi. Etmo sistem koji je ugrađen je tu, a u pola noći je srce stalo, jednostavno stalo. Oživljavali su je, nisam to videla, ne daj Bože. Ujutru oko 6 ili pola sedam sam dobila informaciju o istoj situaciji, srce staje, oživljavanje, haos i borba za život. Stanje je nakon toga bilo stabilno u smislu da ne umire u tom trenutku. Krenula su da stradaju i pluća, voda se skuplja, trpe drugi organi, jetra, bubrezi, oluja i tornado su joj se javili u organizmu. Ljudi nisu stigli pumpu da joj ugrade. Još jedan sistem su ugradili jer je ekmo bio nedovoljan - kaže Ristović.

Ristović objašnjava da poslednji sistem koji je bio ugrađen može malo da joj produži život, ali je jedini spas Teodori donor.

