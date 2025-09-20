Anastasija ručala sa pingvinima u Dubaiju: Nakon jela, oni nastupaju i izvode prestavu (VIDEO)
Zamislite da sedite za elegantnim stolom, dok vam služe toplo jelo, a pored vas korača pingvin! Upravo u tom iskustvu uživala je Tiktokerka iz Srbije Anastasija.
Ovo neobično iskustvo kako je rekla doživela je u Dubaiju, a okružena ledom uživala je u ručku dok su pingvini šetali i izvodili predstavu.
- Danas vas vodim sa mnom na ručak sa pingvinima. Ovo mesto se nalazi u Dubaiju i morate ga zakazati bar mesec i po dana unapred. Ja sam ovaj termin jedva našla. Ručak uključuje piće dobrodošlice, supu, glavno jelo i dezert. Hrana je stvarno izvrsna, pogotovo ova supa - ispričala je Anastasija.
Ručak sa pingvinima traje dva sata.
- Jedino loše je što je zapravo jako hladno unutra, pogotovo kada dođete sa temperature od 40°C. I nakon svakog jela dovode pingvine koji imaju svoj šou, uz to su uključene i slike sa njima - navela je.
Nakon glavnog jela, izveli su kralja pingvina.
- Bio je toliko presladak. Stvarno je bilo jedno savršeno iskustvo - zaključila je.