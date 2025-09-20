Slušaj vest

Zamislite da sedite za elegantnim stolom, dok vam služe toplo jelo, a pored vas korača pingvin! Upravo u tom iskustvu uživala je Tiktokerka iz Srbije Anastasija.

Ovo neobično iskustvo kako je rekla doživela je u Dubaiju, a okružena ledom uživala je u ručku dok su pingvini šetali i izvodili predstavu.

- Danas vas vodim sa mnom na ručak sa pingvinima. Ovo mesto se nalazi u Dubaiju i morate ga zakazati bar mesec i po dana unapred. Ja sam ovaj termin jedva našla. Ručak uključuje piće dobrodošlice, supu, glavno jelo i dezert. Hrana je stvarno izvrsna, pogotovo ova supa - ispričala je Anastasija.

Anastasija je ručala u društvu pingvina Foto: printscreen tiktok/ who.is.aas

Ručak sa pingvinima traje dva sata.

- Jedino loše je što je zapravo jako hladno unutra, pogotovo kada dođete sa temperature od 40°C. I nakon svakog jela dovode pingvine koji imaju svoj šou, uz to su uključene i slike sa njima - navela je.

Nakon glavnog jela, izveli su kralja pingvina.

- Bio je toliko presladak. Stvarno je bilo jedno savršeno iskustvo - zaključila je.