Slušaj vest

Zamislite da sedite za elegantnim stolom, dok vam služe toplo jelo, a pored vas korača pingvin! Upravo u tom iskustvu uživala je Tiktokerka iz Srbije Anastasija.

Ovo neobično iskustvo kako je rekla doživela je u Dubaiju, a okružena ledom uživala je u ručku dok su pingvini šetali i izvodili predstavu. 

- Danas vas vodim sa mnom na ručak sa pingvinima. Ovo mesto se nalazi u Dubaiju i morate ga zakazati bar mesec i po dana unapred. Ja sam ovaj termin jedva našla. Ručak uključuje piće dobrodošlice, supu, glavno jelo i dezert. Hrana je stvarno izvrsna, pogotovo ova supa - ispričala je Anastasija.

rucak sa pingvinima3.jpg
Anastasija je ručala u društvu pingvina Foto: printscreen tiktok/ who.is.aas

Ručak sa pingvinima traje dva sata.

- Jedino loše je što je zapravo jako hladno unutra, pogotovo kada dođete sa temperature od 40°C. I nakon svakog jela dovode pingvine koji imaju svoj šou, uz to su uključene i slike sa njima - navela je.

Ručak sa pingvinima Foto: printscreen tiktok/ who.is.aas

Nakon glavnog jela, izveli su kralja pingvina.

- Bio je toliko presladak. Stvarno je bilo jedno savršeno iskustvo - zaključila je.

Ne propustiteDruštvoSRBIN KOJI JE NA LUKSUZNOM KRUZERU OBIŠAO ČUDESNI ANTARKTIK: Video sam talase od 7 metara i santu leda veličine tri Njujorka!
img-6902-kombo.jpg
BeogradHIT! BEOGRADSKI PINGVINI POSTALI ZVEZDE AUSTRALIJSKIH MEDIJA: Uživaju u vodi čija je temperatura 20 stepeni (VIDEO)
61666.jpg
NekretnineJEDNO SELO POSTALO LEPŠE OD DUBAIJA: Najviši neboder na svetu i penthaus za 50 miliona dolara
Balneário Camboriú
NovčanikNAJSKUPLJI KOKTEL NA SVETU DEBITOVAO U DUBAIJU: Poslužen u rektim čašama, a od cene se mnogima vrti u glavi
profimedia0169822415.jpg

PINGVINI PRAVE ŽURKU, MEDE UGLAVNOM SPAVAJU, LEOPARD NAS RAZOČARAO: Proveli smo dan U BEO ZOO VRTU Izvor: Espreso.rs