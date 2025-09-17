Slušaj vest

Grejna sezona sve nam je bliže, a neki stručnjaci savetuju da bi bilo korisno pre početka grejne sezone očistiti radijatore jer na ovaj način navodno možete i da uštedite električnu energiju, ali i da bolje zagrejete domaćinstvo, a da li su ovi navodi i istiniti, za Kurir televiziju objasnio je Vladan Pavlović, izvršni direktor Beogradske elektrane za distribuciju toplotne energije.

Uoči grejne sezone: Da li građani treba da očiste svoje radijatore? Pavlović za Kurir objasnio kakva je procedura Izvor: Kurir televizija

- U sistemu kućnih grejnih instalacija se nalazi voda koja je hemijski i tehnološki pripremljena i prema svim standardima ne treba da izaziva ikakvo zapušenje. Ona omogućava da grejanje bude bez problema. To je voda koja podnosi naše norme, ne treba da ima nikakve hemijske reakcije. Čišćenje radijatora nije potrebno jer naša voda ne izaziva zapušenje. Ako se ipak desi da neka oprema koja je u koaliziji sa našom vodom izazove zapušenje, treba očistititi, ali ne građani sami, već stručna lica koja su za to ovlašćena - kaže Pavlović.

On dodaje da je preduslov da se sistem isprazni, što je takođe moguće upućivanjem poziva elektrani.

- Nakon pražnjenja sistema radi se ispiranje od strane ovlašćenih lica. Prema odluci o isporuci toplotne energije, za sve ove radove su zadužene skupštine stanara i vlasnici objekata, a ne beogradske elektrane, jer to pripada održavanju kućnih grejnih instalacija koje mi ne održavamo, već održavamo samo hitne slučajeve poput curenja ili neisporučivanja toplotne energije tokom zime - kaže Pavlović.

On dodaje da ukoliko građani pokušaju da sami reše ovaj problem može doći do problema izlivanja vode, što može imati nesagledive posledice po stan.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs