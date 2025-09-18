Ludilo na svadbi, mladoženja dobio neočekivani poklon! Sala odjekivala od smeha i aplauza: "Zet je od danas službeno papuča"
Dan venčanja je jedan od najradosnijih trenutaka u životu mladenaca, a jedan par će ga pamtiti zauvek - ne samo po ljubavi i sreći, već i po nesvakidašnjem veselju koje je razgalilo sve prisutne, ali i hiljade ljudi na društvenim mrežama.
Na TikTok nalogu "_se13mir_" pojavio se snimak koji je za kratko vreme privukao veliku pažnju. Na njemu se vidi mladoženja kako veselo igra u restoranu, dok mu redom prilaze muškarci, svaki sa ponekim kućnim rekvizitom u rukama.
Jedan nosi metlu, drugi briska, treći kecelju, četvrti vanglu i mikser, dok peti dolazi sa pajalicom.
Kada su mu na glavu stavili maramu, sve je postalo još zabavnije - jer je i mlada odmah zaigrala sa svojim izabranikom. Sala je odjekivala od smeha i aplauza, a atmosfera je bila na vrhuncu. U opisu snimka stoji simpatična poruka: "Zet je od danas službeno papuča".
Da je ova šala naišla na pravo odobravanje, svedoče i komentari:
"Bravo, volim takvu ekipu koja zna kako napraviti štimung. Sretno mladencima."
"Ma ovo je top, neka je sa srećom".
"Ovo je najbolji snimak ikada, srećno im bilo".
"Najjači poklon u istoriji svadbe".
Ovaj nesvakidašnji trenutak pokazao je da ljubav i veselje idu ruku pod ruku, a da su iskreni osmesi i dobra atmosfera najbolji pokloni koje mladenci mogu dobiti.