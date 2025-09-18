Slušaj vest

Dan venčanja je jedan od najradosnijih trenutaka u životu mladenaca, a jedan par će ga pamtiti zauvek - ne samo po ljubavi i sreći, već i po nesvakidašnjem veselju koje je razgalilo sve prisutne, ali i hiljade ljudi na društvenim mrežama.

Na TikTok nalogu "_se13mir_" pojavio se snimak koji je za kratko vreme privukao veliku pažnju. Na njemu se vidi mladoženja kako veselo igra u restoranu, dok mu redom prilaze muškarci, svaki sa ponekim kućnim rekvizitom u rukama.

Jedan nosi metlu, drugi briska, treći kecelju, četvrti vanglu i mikser, dok peti dolazi sa pajalicom.

Foto: Tik Tok Printscreen/_selmir_

Kada su mu na glavu stavili maramu, sve je postalo još zabavnije - jer je i mlada odmah zaigrala sa svojim izabranikom. Sala je odjekivala od smeha i aplauza, a atmosfera je bila na vrhuncu. U opisu snimka stoji simpatična poruka: "Zet je od danas službeno papuča".

Da je ova šala naišla na pravo odobravanje, svedoče i komentari:

"Bravo, volim takvu ekipu koja zna kako napraviti štimung. Sretno mladencima."

"Ma ovo je top, neka je sa srećom".

"Ovo je najbolji snimak ikada, srećno im bilo".

"Najjači poklon u istoriji svadbe".