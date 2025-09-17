Slušaj vest

U našoj zemlji se narednih dana očekuje uglavnom suvo vreme i postepeno otopljenje uz vrlo sveže noći i mogući prizeman mraz na visokim planinama.

Prema najavi meteorologa amatera Marka Čubrila posle 21. septembra dnevni maksimumi biće iznad proseka, dok se od 24. računa na postepenu promenu vremena koja bi krajem meseca mogla doneti jače zahlađene uz padavine.

Narednih dana bez padavina

- Posle premeštanja hladnog fronta ka nama je usledio prodor osetno svežijeg vazduha te su danas maksimumi i za oko 15 stepeni ponegde niži nego juče. Kako hladan front polako odmiče, vreme se stabilizije u narednih nedelju dana se padavine ne očekuju.

Vremenska klackalica u Srbiji Foto: Shutterstock

- Do oko 19. će se dnevni maksimumi kretati oko, dok će za tim biti iznad proseka, posebno oko 23. klada bi oni u većini mesta trebali biti između 26 i 31 stepen Celzijusa. Noćni minimumi će biti vrlo niski, posebno do 20. i trebali bi se kretati od tri do 16 stepeni Celzijusa tako da je na najvišim planinama regiona moguća pojava prizemnog mraza - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

Poslednji dani leta

- Oko 24. se očekuje postepeno narušavanje anticiklona i širenje uticaja ciklona iz središnje Evrpe koji bi oko 26. trebao usloviti sekundarnu ciklogenezu nad Sredozemljem. Od 24. do 26. postepeno sve svežije, posebno na zapadu regiona uz destabilizaciju atmosfere i kišu kao i grmljavinske pljuskove. Južni vetar bi bio u pojačanju (jugo i košava), dok bi sa padavinama okretao na zapadni i jugozapadni smer.

Marko Čubrilo o dolasku jesenjeg vremena Foto: Zorana Jevtić, Kurir Televizija

Prema njegovim rečima oko 27. septembra "postoji velika verovatnoća širenja uticaja ciklona iz Sredozemlja dok bi se po istočnoj periferiji anticiklona sa centrom nad severozapadom Evrope spuštao hladan vazduh".

Dolazak jesenjeg vremena

- Takva sinoptika bi nam donela jače zahlađenje uz kišu i to bi bio konačni prelazak u jesenji režim vremena. Kako je ova promena još dosta daleko ostaje da se vidi u narednim danima kako će se sinopika ponašati posle 24. U prilog stabilnijim simulacijima ide i aktivnost tropskog Antlantika gde je konačno “prelomljeno” formniranje tropskog ciklona (uragana) koji bi se zvao “Gabrijela” i njegova putanja za sada nije pretnja nijednoj kopnenoj masi, ali je jako bitna sa opštu sinoptiku nad Atlantikom.