Najmodernija sredstva koja poseduje Vojska Srbije biće predstavljena u subotu, 20. septembra na vojnoj paradi „Snaga jedinstva“.

O tome kako će izgledati vojna parada, koliko će vojnika učestvovati, šta će sve od sredstava biti prikazano, govorili su gosti Kurir televizije: pukovnik Stevan Žigić iz Generalštaba Vojske Srbije i major Nedeljko Šatara iz Vojske Srbije.

Stevan Žigić Foto: Kurir Televizija

Poslednje pripreme pred Vojnu paradu

- U subotu u 11h počinje vojna parada koja se organizuje povodom proslavljanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Same pripreme za paradu počele su početkom godine. Deo jedinica Vojske Srbije i deo sredstava kojima raspolaže Vojska Srbije biće prikazani na samoj paradi. Na paradi će biti pripadnici svih rodova i službi Vojske Srbije. Sama parada organizovana je u nekoliko ešalona koji će proći ispred građana, i to ešelon pešadijskih jedinica, ešelon jedinica na vozilima, kao i vazduhoplovni i rečni ešelon – kaže Žigić i dodaje:

- Na samoj paradi učestvovaće oko 10.000 pripadnika Vojske i Ministarstva odbrane i biće prikazano oko 2.500 sredstava, odnosno vojne opreme, a planira se i nalet sa oko 70 vazduhoplova. Imaćemo priliku da vidimo i prikaz dela sposobnosti pripadnika Vojske Srbije, gde će biti predstavljene sposobnosti Vojne policije za specijalne namene „Kobre“, demo skok pripadnika 63. padobranske brigade i egzecir Garde. Kadeti Vojne akademije će prenositi ratne zastave, a učenici srednjih vojnih škola nosiće veliki ponos: našu zastavu dugačku 300 metara.

Nedeljko Šatara Foto: Kurir Televizija

Komandovanje podšalonom prve brigade kopnene vojske

- Tokom predstojeće vojne parade komandovaću pod-ešelonom Prve brigade Kopnene vojske. To je veoma bitna uloga, gde ću imati priliku da stanem ispred svojih ljudi, da svojim ličnim primerom i komandovanjem iznesem tu paradu i prikažem građanima Republike Srbije koliko je Vojska Srbije opremljena i obučena. Za mene lično to predstavlja veliku čast, a sa druge strane i veliku odgovornost. Ušao sam ambiciozno u ovaj zadatak, jer mi je jako važno da odradim sve kako treba. Ove godine sam unapređen u čin majora i veoma mi je drago što mi je omogućeno da komandujem kao major pod-ešelonom Prve brigade Kopnene vojske - rekao je Šatara, otkrivši kako izgleda proces uvežbavanja za ovako bitan događaj:

- Pripreme jesu veoma zahtevne i na vreme smo krenuli sa organizovanjem parade. Najpre sam izvršio odabir najboljeg ljudstva, jer morate znati da se u stroju nalaze najbolji među nama. Krenuli smo sa individualnim uvežbavanjem, gde se vežba visina noge, položaj tela a zatim smo prešli na kolektivno uvežbavanje. Vrhunska faza uvežbavanja jeste ova koju realizujemo na prostoru neposredno pored Palate Srbija. To je jedan dug proces, a vojska ne vežba samo pred paradu, to je aktivnost koja je redovna. Za samu paradu se priprema veoma temeljno. Teško jeste, ali ako imate jasan i odlučan cilj, nema dileme da će se prikazati najbolje što se može.

Pukovnik Žigić i major Šatara o poslednjim pripremama pred vojnu paradu: Velika je čast komadovati, u stroju su najbolji među nama, sve je temeljno urađeno! Izvor: Kurir televizija

