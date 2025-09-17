Slušaj vest

"Proširićemo mrežu programa radnog osposobljavanja za osobe sa invaliditetom", poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prilikom posete preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Zvuci srca“ u Čajetini.

Ovo preduzeće, u kojem su zaposlene osobe sa invaliditetom, sprovodi programe obuka njihovog radnog osposobljavanja, kao što su krojenje, šivenje i vez posteljine kuhinjskog tekstila i sublimacionu štampu tekstila i šolja.

"Osobe sa invaliditetom se osećaju korisno kada rade, jer stvaraju novu vrednost, druže se i stiču nova iskustva, što je za njih mnogo značajnije od samih primanja koja se izdvajaju za unapređenje njihovog kvaliteta života. Oni ovde uče da brinu o sebi, drugima i o svojoj zajednici", istakla je Stamenkovski.



Kako je navela, njihovo radno osposobljavanje su jedan deo programa Ministarstva „Srbija bez barijera“.

U 2025. godini, Ministarstvo je preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Zlatiborskom okrugu izdvojilo više od 9 miliona dinara, a ovom preduzeću više od 4,5 miliona dinara, za realizaciju njihovih aktivnosti i subvencionisanje zarada zaposlenih.

Nakon posete preduzeću, ministarka Stamenkovski je osobama sa invaliditetom, koja rade u ovom preduzeću, organizovala vožnju gondolom, koja predstavlja najveću atrakciju na Zlatiboru. U toku vožnje, koja je za nekoga od njih bila i prvi put u život, ministarka je sa njima razgovarala o njihovom druženju, radu, kao i onome šta im nedostaje, a što Ministarstvo može da obezbedi.

Takođe, obišla je i prostor u kojem je u planu da se otvori suvenirnica ovog preduzeća, gde će zaposleni moći da izlože svoje proizvode.