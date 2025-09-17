Slušaj vest

Zamislite lampu u obliku majmuna, tanjir koji izgleda kao grafit sa ulice ili svakodnevni predmet pretvoren u umetnički statement.

Na čelu kreativnog univerzuma koji u svakodnevne predmete unosi duh nesvakidašnjeg, stoji Stefano Seletti, vizionar koji veruje da su radoznalost i odvažnost najbolji pokretači promene. Njegova filozofija je jednostavna: „Naši predmeti nisu nužno lepši, ali su drugačiji. Oni uvek imaju ono nešto što ih izdvaja - neočekivano, smelo i duhovito”. Upravo to „nešto“ pretvorilo je Selettijeve kreacije u globalni simbol italijanskog dizajna – hrabrog, neočekivanog, i uvek pomalo buntovnog.

Od kultnih Monkey lampi, preko saradnji sa umetnicima koji prkose normama, do instalacija koje iznenađuju svet na Milan Design Week-u – Seletti ne staje. Njihovi radovi u sebi spajaju humor, pop kulturu, avangardu i funkcionalnost. To je dizajn koji vas tera da zastanete, da se nasmejete i da svet oko sebe pogledate drugim očima.

Foto: Printscreen



Dve filozofije

Saradnja IQOS-a i Seletti-ja daleko više od estetike – to je sudar dve filozofije. Obe strane pomeraju granice, obe preispituju uobičajeno, obe biraju transformaciju umesto rutine. A kada se inovacija IQOS-a susretne sa umetničkim potpisom Seletti-ja – dobijamo nešto što menja pravila igre.

Zato saradnja sa IQOS brendom nije slučajna. Obe strane dele istu DNK – hrabrost da menjaju perspektive. Kao što Seletti transformiše obične predmete u umetnička iskustva, tako je i IQOS transformisao način na koji punoletni pušači doživljavaju duvan – spajajući inovaciju, tehnologiju i dizajn.

Više od dizajna

Tokom prestižne Milanske nedelje dizajna, održane od 7. do 13. aprila, globalno priznati italijanski brend Seletti, poznat po svom nekonvencionalnom i avangardnom pristupu dizajnu, udružio je snage sa brendom IQOS u okviru projekta IQOS Curious X. Rezultat ove saradnje bila je impresivna umetnička instalacija pod nazivom "Curious X: Sensorium Piazza", koja je privukla pažnju posetilaca iz celog sveta.

Seletti nije slučajno izabran partner. Njihov DNK čini rušenje granica između umetnosti, mode i svakodnevnog života. IQOS je, s druge strane, sinonim za tehnološku inovaciju koja menja način na koji odrasli pušači mogu da koriste nikotin, nudeći alternativu bez dima i pepela.

Zajedno, oni šalju poruku da je nova kultura korišćenja razigrana, kreativna i personalizovana. Uređaj više nije samo alat, već predmet koji se uklapa u vaš stil, kao sat ili torba.

U tom spoju leži i šira priča – o tome kako tehnologija može da bude ljudska, kako alternativa može da bude atraktivna, i kako lični izbor može da bude umetnički iskaz.

IQOS nije proizvod bez rizika, oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.

Foto: Printscreen