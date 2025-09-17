Slušaj vest

U Srbiji se obeležava Dan Sektora za vanredne situacije. Od početka godine pripadnici Sektora za vanredne situacije spasili su 1024, a intervenisali u više od trideset hiljada vanrednih situacija, od čega u gotovo 25.000 požara

Sam sektor je primenio nekoliko manifestacija i dešavanja kako bi se obeležio ovaj dan. A nešto više o tome otkrio je sagovornik Kurir televizije, Miloš Milenković iz Sektora za vanredne situacije.

Miloš Milenković Foto: Kurir Televizija

- Pre nego što preciznije kažemo o manifestacijama i aktivnostima, naglasio bih da je ovo jako bitan datum koji se vezuje za postojanje i osnivanje sektora za vanredne situacije u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. Već 16. godina je od kad postojimo kao jedinstvena integrisana služba u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, što sigurno, sprem svih onih statističkih pokazatelja koji su iznati u javnost, daju i rezultat i efikasnost i efektivnost u našem radu. Što se tiče samog obeležavanja, naglasio bih da to nije samo tokom današnjeg dana, već i u nekoliko prethodnih dana - kaže Milenković i dodaje:

- Naglasak je na otvorenim vratima u našim vatrogasno-spasilačkim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, gde svako od građana, prvenstveno deca preškolskog i školskog uzrasta su dobrodošla i u velikom broju su već i bila u poseti jedinicama kako bi se upoznali sa poslom naših heroja, da im približimo to malo zanimanje, da se upoznaju sa tehnikom, opremom. Takođe, vatrogasci spasioci na još jedan način pokazuju svoju humanost, a to je dobrovoljno davanje krvi i ono što nas danas očekuje u drugom delu dana jeste otvaranje novog objekta vatrogasno-spasilačke jedinice u Lapovu i takođe svečana akademija će biti održana u istom naseljenom mestu u Lapovu, gde će biti uručene određene zahvalnice i nagrade za istaknute radnike kako sektora za vanredne situacije, tako i za saradnike iz drugih institucija koji daju ogroman doprinos radu i daljem razvoju sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

30 SRPSKIH VATROGASACA KRENULO U POMOĆ GRCIMA! Pripadnici Sektora za vanredne situacije spasavaće ljude i imovinu u regiji Evros Foto: Mup

Mališani imaju mogućnost posete vatrogasne jedinice

- Obezbeđujemo im da probaju da obuku uniformu vatrogasca spasioca što je njima vrlo interesantno, stave taj šlem, to uvek se pokaže jako zanimljivim za pogotovo decu, takođe da uđu u vatrogasni kamion, pa se uključi tu zvučna signalizacija i prosto provedu kvalitetno vreme sa vatrogascima spasiocima u objektu gde oni rade, vide kako izgleda izlazak na intervenciju, kako izgleda mesto gde oni borave preko dana, koje su to aktivnosti kad nije intervencija, pa im se malo približi svest o tome kako se ponašati kad je požar, koga pozvati, na koji broj. Takođe dobiju neku slikovnicu, bojanku koju će kasnije koristiti, što je isto takođe edukativnog sadržaja - ističe Milenković.

Danas se obeležava Dan sektora za vanredne situacije! Mališani će imati mogućnost da se oprobaju u ulozi vatrogasaca. Izvor: Kurir televizija

