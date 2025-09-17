Slušaj vest

Dijane iz Hrvatske koja živi sa sinom i njegovom porodicom kaže da sve što su suprug i ona stvarali tokom života, deca će potrošiti. Iako je očekivala da oni učestvuju u održavanju kuće u kojoj žive, oni kako kaže samo idu na posao i gledaju televizor, dok svi poslovi oko kuće padaju na nju.

Šta kada deca ne žele da sačuvaju ono što su roditelji mukom sticali? Da li se današnje generacije bore da održe porodičnu imovinu ili je rasprčavaju, zanemarujući trud svojih roditelja i baka i deka? Da li očekuju da besplatno žive u roditeljskoj kući ili učestvuju u održavanju?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Smiljana Stanković, Udruženje penzionera "Mimoza", Jovanka Zečević, advokat, Miroslav Španović, pukonvik u penziji i vojnopolitički analitičar, kao i Ljiljana Stanišić, novinarka Kurira.

Španović: Oni koji nemaju bolje vaspitavaju decu od onih koji imaju novac

- Tradicija je da prve tri generacije stiču, a četvrta kreće da troši. Oni koji žele da steknu nešto mora da bude vredan, zdrav, on počinje od početka, stiče, njegova deca to vide i produžavaju tradiciju rada. Posle to pređe na "nemoj, tata će, nemoj, baka će", počinju duže da spavaju i ne radimo više ono što su neke druge generacije radile - kaže Španović.

On za ovo krivi roditelje, jer ako pravilno usmeravamo decu ona će imati još bolji pristup od svojih roditelja, baka i deka.

- Moj unuk ima 14 godina, zna da radi sa svim poljoprivrednim mašinama, zna da radi sa pčelama, naučio je pored oca i mene, a i snaja ih je tako vaspitala - kaže Španović, i dodaje da oni koji nemaju materijalne uslove često bolje vaspitavaju svoju decu od imućnijih porodica.

Stanković: Nažalost se podrazumeva da samo roditelji plaćaju račune

Stanković navodi da je tradicija našeg naroda takva da kada deca nastave da žive u istoj kući sa svojim roditeljima, materijalne obaveze ostaju na roditeljima.

- Ako je u pitanju zajednička zajednica življenja onda je redovno pravilo da roditelji plaćaju račune. To se podrazumeva, nažalost. Čak ni sama deca i roditelji ne postavljaju uslov ili preduslov za deljenje kuće, niko ne kaže u redu, dobićete sprat, ali ćete plaćati polovinu računa - kaže Stanković.

Ona dodaje da se pri ovom pristupu roditelja zanemaruje to da finansijske mogućnosti tih roditleja više nisu što su nekada bile, pa ne mogu da izdržavaju čitave porodice.

- Nije nasilje samo ubio je nekoga, ili psihičko nasilje, finansijsko nasilje niko ne spominje, a redovno je i socijalno prihvatljivo jer je u okviru naše tradicije. Uporno ponavljam, roditelj koji osamostali svoje dete sa 18 godina ne voli dete manje nego mi. Nije poenta da dete bude večno vezano za vas, nego da se osamostali - kaže Stanković.

Zečević: Dešava se da roditelji tuže svoje dete

Zečević kaže da postoje retki slučajevi u kojima roditelj tuži dete pa je objasnila:

- Mislim da ljudi kriju, ne žele da prihvate da dete ima ikakav problem, a kamo li da dete vrši nasilje. Najčešće je reč o deci koja su upala u neki problem, kockanje ili droga. To su teške situacije, ne daj Bože nikome da mora da tuži svoje dete, ili ga izbacuje iz kuće - kaže Zečević.

Ona dodaje da deca sada zbog interneta mnogo ranije saznaju neke stvari, ali to dovodi u pitanje i poštovanje koje imaju prema roditeljima.

- Kada živite u zajedničkom domaćinstvu gde je vlasnik majka ili otac, oni dobijaju sve račune na svoje ime. Onda je vlasnik kuće i dužan da plati, inače će biti tužen roditelj, a ne dete - kaže Zečević.

Zečević kaže da postoji navika da roditelji ne osamostaljuju dete, što onda prati i materijalnu mogućnost deteta da izađe iz zajedničkog prostora.

Stanišić o svojoj deci

Stanišić kaže da mnogo ovakvih primera ima na estradi, pa i u glumačkom svetu, pa je objasnila:

- Ovo je škakljiva i osetljiva tema. Niko ne voli da mu se zadire u tu vrstu privatnosti - kaže Stanišić.

Ona kaže da je vaspitana tako da sve ide iz porodice, pa i da je rano počela da radi i sve poslove nalazila sama:

- Ja imam dva sina, stariji sin ima 17 godina, prošle godine je sam našao svoj posao, pozvao me i rekao mi da je zaradio 8 hiljada dinara, pitao šta treba da kupi za kuću. Ja sam se oduševila. Vaspitanje je na prvom mestu i treba se truditi da sa decom razgovaramo o svim temama, pa i o tome da oni treba, dok su roditelji živi, da se trude i stvaraju - kaže Stanišić.

