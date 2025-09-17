Budi hrabra, pregledaj se: Udruženje "Žena za ženu" organizuje besplatne preglede za prevenciju raka dojke na čak 30 lokacija
Udruženje Žena za ženu još jednom pokazuje koliko je solidarnost važna – organizovali su besplatne preglede u cilju prevencije raka dojke. Pregledi će se organizovati u nekoliko gradova u Srbiji.
Rak dojke predstavlja jedan od ključnih problema zdravlja kod žena. Zato je Udruženje žena za ženu pokrenulo inicijativu da se ženama širom Srbije obezbede brzi i laki pregledi.
- Akcija se održala 12. put, peta godina za redom u organizaciji Udruženja žena za ženu. Besplatni ultrazvučni pregledi dojke, ovde konkretno danas smo na Kalemegdanu, na Carigradskom drumu, od 14 do 20 časova i isto tako i sutra od 14 do 20 časova. I pregledi su namenjeni za dame do 45 godina starosti. Zato što je ultrazvučna metoda, koju danas radimo u našoj pokretnoj ordinaciji, prvi i pravi izbor za dame do te starosne dobi - kaže Ana Dornik i dodaje:
- A ova akcija zapravo ima za cilj da podstakne važnost prevencije, važnost pravovremenog reagovanja, jer statistika kaže da je karcinom izlečiv čak u 95% slučajeva ako se otkrije na vreme. Naš slogan je "Budi hrabra, pregledaj se" i čini mi se da i dalje provejava ta neophodna hrabrost za žene. Međutim, evo kako peta godine već izmiče, moram da kažem da ćemo slogan morati da promenimo jer hvala samom Bogu, pa žene shvataju to već kao dužnost i kao obavezu.
Ova inicijativa prisutna je u više gradova i manjih mesta u Srbiji u cilju što brže i efektivnije prevencije raka dojke.
- Sve više mladih žena oboljeva od ove opake bolesti i zato se mi prevashodno fokusiramo na ranu detekciju kod mladih žena, jer mamografija je zlatni standard za dame preko 45 godina, a na nama je da mislimo i na ove mlađe dame. Ovaj karavan ide kroz više od 30 lokacija i karavan se završava 2. novembra - rekla je Dornik i dodala:
- Obilazimo čitavu Srbiju. Celu trasu mogu da pogledaju na sajtu "Udruženje žena za ženu" ili na Instagram stranici "Udruženje žena za ženu". Apel bi bio upravo taj da žene mogu da učine nešto za sebe i da ovakvim pristupom mi zapravo činimo ono najbolje, najkorisnije. Džaba nama sve uloge koje vodimo kroz život i kao majka i kao sestra i kao komšinica dobra ako mi nismo sebi dobre.
Pregled je namenjen prvenstveno ženama do 45 godina, ali ne isključuje dame koje prelaze tu starosnu granicu. Pregledi će se odvijati u gradovima širom Srbije u trajanju od 14 do 20 časova.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs