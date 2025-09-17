Slušaj vest

Udruženje Žena za ženu još jednom pokazuje koliko je solidarnost važna – organizovali su besplatne preglede u cilju prevencije raka dojke. Pregledi će se organizovati u nekoliko gradova u Srbiji.

Rak dojke predstavlja jedan od ključnih problema zdravlja kod žena. Zato je Udruženje žena za ženu pokrenulo inicijativu da se ženama širom Srbije obezbede brzi i laki pregledi.

465390.00_00_21_19.Still001.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Akcija se održala 12. put, peta godina za redom u organizaciji Udruženja žena za ženu. Besplatni ultrazvučni pregledi dojke, ovde konkretno danas smo na Kalemegdanu, na Carigradskom drumu, od 14 do 20 časova i isto tako i sutra od 14 do 20 časova. I pregledi su namenjeni za dame do 45 godina starosti. Zato što je ultrazvučna metoda, koju danas radimo u našoj pokretnoj ordinaciji, prvi i pravi izbor za dame do te starosne dobi - kaže Ana Dornik i dodaje:

- A ova akcija zapravo ima za cilj da podstakne važnost prevencije, važnost pravovremenog reagovanja, jer statistika kaže da je karcinom izlečiv čak u 95% slučajeva ako se otkrije na vreme. Naš slogan je  "Budi hrabra, pregledaj se" i čini mi se da i dalje provejava ta neophodna hrabrost za žene. Međutim, evo kako peta godine već izmiče, moram da kažem da ćemo slogan morati da promenimo jer hvala samom Bogu, pa žene shvataju to već kao dužnost i kao obavezu.

Jedan od glavnih pokazatelja rizika od raka dojke su genetske mutacije. Geni BRCA1 i BRCA2 imaju ključnu ulogu u popravci oštećene DNK. Međutim, kada su ovi geni mutirani, šanse za razvoj raka dojke značajno rastu. Prema istraživanjima, žene sa mutacijama BRCA1 ili BRCA2 gena imaju između 65% i 85% šansi da dobiju rak dojke, dok je rizik za žene bez ovih mutacija oko 13 %. Foto: Shutterstock

 Ova inicijativa prisutna je u više gradova i manjih mesta u Srbiji u cilju što brže i efektivnije prevencije raka dojke.

- Sve više mladih žena oboljeva od ove opake bolesti i zato se mi prevashodno fokusiramo na ranu detekciju kod mladih žena, jer mamografija je zlatni standard za dame preko 45 godina, a na nama je da mislimo i na ove mlađe dame. Ovaj karavan ide kroz više od 30 lokacija i karavan se završava 2. novembra - rekla je Dornik i dodala:

- Obilazimo čitavu Srbiju. Celu trasu mogu da pogledaju na sajtu "Udruženje žena za ženu" ili na Instagram stranici "Udruženje žena za ženu". Apel bi bio upravo taj da žene mogu da učine nešto za sebe i da ovakvim pristupom mi zapravo činimo ono najbolje, najkorisnije. Džaba nama sve uloge koje vodimo kroz život i kao majka i kao sestra i kao komšinica dobra ako mi nismo sebi dobre.

Pregled je namenjen prvenstveno ženama do 45 godina, ali ne isključuje dame koje prelaze tu starosnu granicu. Pregledi će se odvijati u gradovima širom Srbije u trajanju od 14 do 20 časova.

Budi hrabra, pregledaj se: Udruženje "Žena za ženu" organizuje besplatne preglede za prevenciju raka dojke na čak 30 lokacija  Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteVestiKampanja "Gledaš? A da se pregledaš?" šalje moćnu poruku: Rak dojke je izlečiv kada se otkrije na vreme
zenski centar Milica panel o raku dojke
Prevencija kao gara…„Gledaš? A da se pregledaš?“ - Održana panel diskusija o najnovijim dostignućima u lečenju ranog karcinoma dojke
Panel karcinom dojke_slika 1.jpg
VestiBesplatni ultrazvučni pregledi dojke na Kalemegdanu 16. i 17. septembra: Namenjeni su ženama do 45 godina
ultrazvuk-dojke-shutterstock-2272919531.jpg
VestiNaučnici pronašli način da spreče ponovnu pojavu raka dojke: Nova nada za obolele
shutterstock_2410112137.jpg
Prevencija kao gara…Na koji način su povezani hemoterapija i prevremena menopauza? Evo šta bi sve trebalo da znate
terapija-raka-shutterstock-1968794716.jpg

Godišnje u Srbiji više od 4.000 novoobolelih žena, a 1.500 izgubi bitku: Zašto se rak dojke i dalje otkriva kasno i kako redovni pregledi mogu spasiti život? Izvor: Kurir televizija