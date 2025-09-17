Slušaj vest

Udruženje Žena za ženu još jednom pokazuje koliko je solidarnost važna – organizovali su besplatne preglede u cilju prevencije raka dojke. Pregledi će se organizovati u nekoliko gradova u Srbiji.

Rak dojke predstavlja jedan od ključnih problema zdravlja kod žena. Zato je Udruženje žena za ženu pokrenulo inicijativu da se ženama širom Srbije obezbede brzi i laki pregledi.

Foto: Kurir Televizija

- Akcija se održala 12. put, peta godina za redom u organizaciji Udruženja žena za ženu. Besplatni ultrazvučni pregledi dojke, ovde konkretno danas smo na Kalemegdanu, na Carigradskom drumu, od 14 do 20 časova i isto tako i sutra od 14 do 20 časova. I pregledi su namenjeni za dame do 45 godina starosti. Zato što je ultrazvučna metoda, koju danas radimo u našoj pokretnoj ordinaciji, prvi i pravi izbor za dame do te starosne dobi - kaže Ana Dornik i dodaje:

- A ova akcija zapravo ima za cilj da podstakne važnost prevencije, važnost pravovremenog reagovanja, jer statistika kaže da je karcinom izlečiv čak u 95% slučajeva ako se otkrije na vreme. Naš slogan je "Budi hrabra, pregledaj se" i čini mi se da i dalje provejava ta neophodna hrabrost za žene. Međutim, evo kako peta godine već izmiče, moram da kažem da ćemo slogan morati da promenimo jer hvala samom Bogu, pa žene shvataju to već kao dužnost i kao obavezu.

1/5 Vidi galeriju Jedan od glavnih pokazatelja rizika od raka dojke su genetske mutacije. Geni BRCA1 i BRCA2 imaju ključnu ulogu u popravci oštećene DNK. Međutim, kada su ovi geni mutirani, šanse za razvoj raka dojke značajno rastu. Prema istraživanjima, žene sa mutacijama BRCA1 ili BRCA2 gena imaju između 65% i 85% šansi da dobiju rak dojke, dok je rizik za žene bez ovih mutacija oko 13 %. Foto: Shutterstock

Ova inicijativa prisutna je u više gradova i manjih mesta u Srbiji u cilju što brže i efektivnije prevencije raka dojke.

- Sve više mladih žena oboljeva od ove opake bolesti i zato se mi prevashodno fokusiramo na ranu detekciju kod mladih žena, jer mamografija je zlatni standard za dame preko 45 godina, a na nama je da mislimo i na ove mlađe dame. Ovaj karavan ide kroz više od 30 lokacija i karavan se završava 2. novembra - rekla je Dornik i dodala:

- Obilazimo čitavu Srbiju. Celu trasu mogu da pogledaju na sajtu "Udruženje žena za ženu" ili na Instagram stranici "Udruženje žena za ženu". Apel bi bio upravo taj da žene mogu da učine nešto za sebe i da ovakvim pristupom mi zapravo činimo ono najbolje, najkorisnije. Džaba nama sve uloge koje vodimo kroz život i kao majka i kao sestra i kao komšinica dobra ako mi nismo sebi dobre.

Pregled je namenjen prvenstveno ženama do 45 godina, ali ne isključuje dame koje prelaze tu starosnu granicu. Pregledi će se odvijati u gradovima širom Srbije u trajanju od 14 do 20 časova.

Budi hrabra, pregledaj se: Udruženje "Žena za ženu" organizuje besplatne preglede za prevenciju raka dojke na čak 30 lokacija Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs