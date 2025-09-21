Slušaj vest

Lekovi za smirenje su najprepisaniji lekovi u Srbiji, ali ih mnogi ljudi zloupotrebljavaju i koriste duže nego što bi trebalo, kaže neurolog dr Ljubica Zlatanović. Međutim, ona upozorava da duža upotreba ovih lekova je povezana sa brojnim neželjenim efektima na mozak.

Lekovi za smirenje se prepisuju i kada treba i kada ne treba Foto: Shutterstock

- Najprepisani lekovi u Srbiji su upravo lekovi za smirenje poput lorazepama, bromazepama, diazepama i drugih. Međutim, to su lekovi koji se koriste vremenski ograničeno, odnosno do mesec dana. Razlog tome je što je njihova dugotrajna upotreba, znači preko mesec dana, povezana sa rizikom razvoja zavisnosti i tolerancije, a povezana je i sa hroničnim neželjenim efektima upravo na mozak - upozorila je dr Zlatanović, a preneo je Tik tok nalog "stetoskop.info".

Naime, ona objašnjava da ovi lekovi deluju tako što potenciraju efekat GABA koji je glavni inhibitorni neurotransmiter u mozgu.

Lekove za smirenje ne treba koristiti duže od mesec dana, kaže dr Zlatanović Foto: Tik Tok Printscreen/stetoskop.info





- Kod dugotrajne upotrebe ovih lekova, vi natapate mozak inhibicijom, i to mesecima, godinama, pa i decenijama. Imam pacijente koji i decenijama uzimaju ovu vrstu lekova. To dovodi do toga da se mozak nalazi u jednoj vrsti stege - objašnjava ona dodajući da će to klinički može da se manifestuje kroz blago kognitivni poremećaj ili čak kroz demenciju.

Benzodiazepini su, inače, grupa lekova koji deluju kao sedativi, anksiolitici, mišicni relaksansi i antikonvulzivi. Najcešce se koriste za lecenje anksioznosti, nesanice, epilepsije, mišicnih grceva i kao preoperativni sedativi. Takođe se primenjuju i u odvikavanju od alkohola, u sklopu detoksikacije.

Kako deluju benzodiazepini

Foto: Shutterstock

Benzodiazepini deluju pojačavajući efekat GABA (gama-aminomaslacna kiselina), glavnog inhibitornog neurotransmitera u mozgu. Vežu se za GABA-A receptore u centralnom nervnom sistemu. Kada se vežu, pojačavaju dejstvo GABA-e, koja usporava nervnu aktivnost.

Rezultat je sedacija, smanjenje anksioznosti, opuštanje mišića, uspavljivanje, itd.

Benzodiazepini su efikasni na kratki rok, ali se ne preporučuju za dugotrajnu upotrebu jer mogu izazvati:

Toleranciju (potreba za višom dozom)

Zavisnost

Apstinencijalne simptome pri naglom prekidu

Kognitivne smetnje, naročito kod starijih

Povećan rizik od pada i preloma

Zbog toga se uglavnom preporucuje ogranicenje korišcenja na 2-4 nedelje, posebno za nesanicu.

Upotreba benzodiazepina u Srbiji