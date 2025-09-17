Slušaj vest

Milorad Jurković, čuveni stolar Mile, poznat po izradi i poklanjanju stolica za siromašnu i bolesnu decu, prvi put otkrio je najstrašniju priču iz svoje porodice, nezamislivu tragediju. Pod nazivom "oprost", on je iz srca opisao kako je oprostio ono najteže što se nekome može oprostiti.

- Godine 2013. troje maloletnika, deca od trinaest i četrnaest godina, pretukla su mog oca, starca od sedamdeset i dve godine, zbog samo dve stotine dinara. Tukli su ga toliko da su mu sve kosti glave popucale, ruka mu bila slomljena. Lekari nisu smeli da ga operišu, bojeći se rasipanja kostiju. Nedugo zatim sahranili smo ga - počinje ovu strašnu priču stolar Mile.

Kako kaže, njegov otac voleo je da popije i nekad je, priznaje, u tom piću znao da bude težak, ali je pomagao svakome.

- I mnogi iz našeg sela mogu to da posvedoče. Od kada njega nema celo selo i seosko groblje je nepokošeno i neokrčene staze. Ono što je on za jedno prepodne radio ručno jednom kosom, sada komunalno sa trimerima ne mogu za nedelju dana i nije tražio nikakvu nadoknadu za to. To je bila čista njegova volja... Na sudu su nasilnici oslobođeni. Rekli su... Maloletni su, ne mogu odgovarati. Roditelji su pokušavali da lažima prikriju istinu. Dvoje je ipak priznalo, a moj brat koji je išao na suđenja je te laži vrlo teško podnosio, ali ostao i vrlo priseban - priseća se Mile.

Šest meseci kasnije, isti dečko, kaže on, ubija drugog čoveka od batina pored Dunava. I biva uhapšen, pa opet oslobođen. Tek kada je nasrnuo na svoje roditelje, odveden je u zatvor.

Sretenjski orden je stolaru Milu uručen 2019. godine Foto: RTS Printscreen

Onda je usledilo nešto čemu se Mile nije nadao.

- Godine 2018. na moja vrata došao je mladić, spuštene glave. Jedan od učesnika. Rekao je: "Mile, ili me ubij ili mi oprosti, jer ovako ne mogu da živim. Noćima ne spavam". Potapšao sam ga po ramenu i kazao da sam ja njemu već odavno oprostio. Na to se rasplakao i izašao iz moje avlije.

Ali da se upitamo, poručuje on: Da li nasilnik postaje manji nasilnik samo zato što ima dvanaest a ne dvadeset dve godine?Nasilnik je nasilnik i sa dvanaest i sa dvadeset dve i sa četrdeset dve.