Vojna parada 2025. godine, pod nazivom "Snaga jedinstva", održaće se 20. septembra na prostoru kod Palate Srbije, a

prva faza priprema uspešno je završena.

Na ovu temu za Kruri televiziju govorio je Miroslav Bjegović, Profesor bezbednosnih nauka i specijalista za terorizam i organizovani kriminal.

- Naziv "Snaga jedinstva" šalje veliku poruku da usled svih geopolitičkih okolnosti i dešavanja u našem okruženju, prvenstveno stvaranju vojnih saveza, srpskom narodu je potrebno to jedinstvo koje ima svoju snagu, a naša snaga je naša vojska koja je za 11 godina od poslednje parade 2014. godine prerasla u savremenu, modernu, snažnu, opremljenu, oružanu silu. Upravo ta sila je u ovom momentu najsnažnija po proceni koja se vrši u domenu vojne snage, prva je u regionu. To mnogo govori o tome koliko je samo u poslednjih 10 godina uloženo u tu snagu - kaže Bjegović.

On objašnjava da je najviše uloženo u odbrambene snage kako bi Srbija mogla da se odbrani u slučaju ugroženosti.

- Naši građani će moći da vide defile naših vojnika, oficira, kao i moderna sredstva i opremu koju smo dobili iz domaćih resursa. Ono što ćemo videti u vazduhu su MIG-ovi 29, Orlovi, Galeb, odnosno G4, helikopteri H145, MI35, a iznaneđenje će biti i dva aviona, francuska višenamenska rafala, koja će naša vojska dobiti od 2028. godine. Oni će se pridružiti manifestaciji zbog dobre bezbednosne i političke saradnje. Ni jedna članica NATO-a nam ne bi isporučila tako moćne avione da nema u nas poverenje - kaže Bjegović.

Bjegović kaže da naš vazdušni prostor nije bio zaštićen pre 10 godina, pa kaže i da radar 400A ima opseg koji će videti Beč, Trst, deo Ukrajine i velikog okruženja čiji je domet preko 500 kilometara.

- Sve što će se videti na vojnoj paradi je nešto što treba da bude ponos svakog građana. Ta naša vojska je garant mira, stabilnosti i bezbednosti na prostoru zapadnog Balkana, iako neki ne misle tako, a ja verujem da te misli dolaze od nekih zapadnih centara moći koji ne žele da naša vojska postoji, kao što je to bilo 2011. godine - kaže Bjegović.

Bjegović kaže da je najpre bilo potrebno podići ekonomiju kako bi se osigurala i bezbednost, pa dodaje:

- Ovo je na ponos svim građanima, i Srbima iz regiona. Siguran sam da će biti oduševljeni, građani će videti opravdanje zašto su tolika sredstva uložena. Vidi se da je država brinula o bezbednosti svojih građana, države i teritorije. Ovakva vojska, kakva je danas, je odvraćajući faktor svakoga ko bi pomislio da nam ugrozi prostor, a to zna ceo region i Evropska unija - kaže Bjegović.

Kurir.rs